Duurzame doorbraak: 60 procent van de energie afkomstig van hernieuwbare bronnen

In een recente ontwikkeling die de energiemarkt op zijn kop zet, blijkt nu dat 60 procent van de energie in Nederland afkomstig is van duurzame bronnen. Dit markante percentage is een duidelijke indicatie van hoe snel de transitie naar hernieuwbare energie plaatsvindt. Onderzoek op basis van het Nederlands Energie Dashboard wijst uit dat in maart 60 procent van de opgewekte elektriciteit uit duurzame bronnen kwam.

Dit nieuws komt op een uitgelezen moment voor consumenten en ondernemers om hun energiecontracten onder de loep te nemen.

Invloed op Energieprijzen

De toenemende afhankelijkheid van hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, en waterkracht heeft een dempend effect op de energieprijzen. Traditioneel zijn fossiele brandstoffen onderhevig aan fluctuaties op de wereldmarkt, voornamelijk door politieke instabiliteit en economische cycli. Hernieuwbare energie, daarentegen, genereert elektriciteit tegen vrijwel constante marges, aangezien de ‘brandstof’ (zoals zonlicht en wind) gratis is.

Kansen voor MKB’ers en ZZP’ers

Voor MKB’ers en ZZP’ers vormt deze ontwikkeling een gouden kans om kosten te besparen en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het overstappen naar of het starten van een contract gebaseerd op hernieuwbare energie kan niet alleen financiële besparingen opleveren, maar ook de groene reputatie van een bedrijf versterken. Zakelijke energie vergelijken lijkt dan ook te lonen.

Het perfecte moment om te vergelijken

Met de huidige stand van zaken is het een ideaal moment voor zowel particulieren als bedrijven om energiecontracten te vergelijken. Hier zijn enkele redenen waarom nu een goed moment is:

Lagere kosten: de kosten voor het opwekken van hernieuwbare energie dalen continu, wat resulteert in lagere tarieven voor de eindgebruiker.

Stabiele prijzen: de prijzen van duurzame energie zijn minder volatiel, waardoor bedrijven en consumenten beter kunnen plannen en budgetteren.

Fiscale voordelen: de overheid biedt verschillende subsidies en fiscale voordelen voor het gebruik van hernieuwbare energie, wat extra besparingen oplevert.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bedrijven die investeren in groene energie, dragen bij aan hun CSR (Corporate Social Responsibility) profiel, wat positief is voor het imago en mogelijk voordelen biedt in aanbestedingsprocessen.

Energiecontracten vinden wordt steeds moeilijker

Uit recent onderzoek is gebleken dat het vergelijken van energie steeds lastiger wordt. Joyce Donat van de Consumentenbond gaf aan dat „het een enorme puzzel is voor consumenten” en Hans de Kok vertelde: „Voor de consument wordt het complexer, voor ons is dat juist een uitdaging.”

Energievergelijkers bieden eenvoudige en effectieve tools om verschillende energieleveranciers te vergelijken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar prijs, maar ook naar de herkomst van de energie, klantenservice en de flexibiliteit van contracten. Gebruikers kunnen specifiek selecteren op leveranciers die 100 procent hernieuwbare energie aanbieden, wat de keuze vereenvoudigt.

De overstap naar een energievoorziening die voor 60 procent uit hernieuwbare bronnen bestaat, is een win-win voor zowel de planeet als voor de portemonnee. Het is een uitnodiging aan iedereen, en vooral MKB’ers en ZZP’ers, om deze kans te grijpen en deel te nemen aan de groene revolutie. Met gunstige prijzen en stabiele vooruitzichten is nu het perfecte moment om actie te ondernemen en een duurzaam energiecontract te kiezen of te herzien.