Genoeg redenen om docu Rutte te kijken: ‘Negatieve geluiden? Nooit zo ervaren’

De langverwachte docu over Mark Rutte is eindelijk daar, op Videoland nog wel. Al zit niet iedereen erop te wachten natuurlijk… maar toch. Wat Metro betreft zijn er echter genoeg redenen om de twee maal 40 minuten even tot je te nemen. Wat je ook van de man vindt, veertien jaar premierschap is niet niks.

Rutte heet de documentaire van Videoland niet heel verrassend (vanaf vandaag te zien) en leidt langs ijn laatste maanden als premier. Dat de streamingdienst hem maakte en niet NPO, daar was nogal wat om te doen. NPO zou wat huiverig zijn omdat een eerdere docu over Sigrid Kaag (D66) kort voor de Tweede Kamerverkiezingen werd uitgezonden, kijkers het als propaganda zagen en D66 inspraak in het eindresultaat had.

Het zal de geïnteresseerde kijker misschien weinig boeien waar Rutte op te zien is (tenzij je geen Videoland hebt). Metro bekeek voor tv-rubriek Blik op de Buis vooraf voor de verandering eens het slotdeel in plaats van de aftrap. We waren toch meer benieuwd naar dat echte einde van veertien jaar premierschap. Je ziet overigens niet alleen die laatste maanden. Er wordt met de VVD’er natuurlijk teruggeblikt. Dat doen onder meer ook zijn jeugdvrienden Jort Kelder en Lodewijk Dekker en oud-collega’s Rita Verdonk, Lodewijk Asscher, Alexander Pechtold en Caroline van der Plas.

Politieke leven Mark Rutte kennen we nu wel

Lodewijk Dekker lichtte in Renze op Zondag al een tipje van de sluier over Rutte op. Hoe de politicus jarenlang in één huis samenwoonde met de moeder van Dekker bijvoorbeeld en de twee communiceerden via briefjes op de trap. Kijk, dat zijn nu dingen die je in een terugblik-docu wilt zien (wat de Metro-verslaggever betreft dan). Zijn politieke leven in die eeuwige Tweede Kamer of buiten even joviaal bijpraten met journalisten die een ons wegen van het wachten, dat kennen we allemaal wel.

Toeslagenaffaire

Toch ontkomt de docu er niet aan. De toeslagenaffaire met talloze gedupeerde ouders die van fraude werden beschuldigd, komt bijvoorbeeld aan bod. Het derde kabinet van Rutte viel er zelfs om. De interviewer in het portret komt er, door een telkens wedervragen stellende Mark Rutte, niet zo lekker uit. Hoe zeer hij zijn best ook doet. En zo zijn er meer politieke hoogte- en dieptepunten. Het uit de VVD kieperen van Rita Verdonk bijvoorbeeld, die wat de partijleider betrof te veel aan zijn stoelpoten zaagde („er lagen telkens hoopjes zaagsel onder me”). En de ramp met vlucht MH17 natuurlijk, wat hij als zwaarste gebeurtenis uit zijn politieke carrière beschouwt. Zwaarder dan corona.

Spervuur van online haat richting Rutte

Sinds die coronatijd, waarbij Ruttes aanpak in het begin werd geroemd, groede de online haat. Wat Mark Rutte ook op X postte (sorry: liet posten), er stond één bak ellende onder. Condoleerde de premier iemand bij een overlijden van een dierbare, dan volgden er tig berichten met ‘JA MAAR… ander onderwerp’. Sommige mensen leken aan zulke berichten al dan niet vanaf de welbekende zolderkamer een dagtaak te hebben.

Kwamen die haatberichten en zeer kritische geluiden bij Mark Rutte aan? In de docu kijkt hij nog net niet verbaasd: „De kritische negatieve geluiden zijn er ongetwijfeld, maar ik heb het nooit zo ervaren. Dat een politicus en dus ook een premier aan kritiek bloot staat, lijkt me logisch?” Maar zag hij het dan echt niet?, probeert de interviewer nog een keer. Dan volgt voor al die mensen, die nooit een antwoord op hun tweets met de meest verschrikkelijke teksten hebben gekregen, eindelijk wél een antwoord: „Ik kijk nooit op sociale media. Dat helpt enorm.” Deze kijker kan er wel om lachen. Zit je dan je tijd te verdoen met schelden… helemaal voor niets. Deze mensen hebben nu genoeg tijd over om eens naar een documentaire als Rutte te kijken. Veel leuker dan eeuwig boos zijn, willen we maar zeggen.

Soms eenzaam, zéér eenzaam

Want hoe je – nogmaals – ook over Mark Rutte denkt, we hebben hier wel te maken met een politiek instituut natuurlijk. En een persoon die altijd alleen thuiskwam, een leven buiten de politiek heeft, maar binnen die politiek bij belangrijke besluiten of zware Kamerdebatten soms eenzaam, zéér eenzaam was (dat komt in de docu duidelijk naar voren).

👇 Mark Rutte Mark Rutte werd op Valentijnsdag 1967 geboren in Den Haag en is dus 57 jaar. Na een studie geschiedenis in Leiden werkte hij even bij Unilever, maar eigenlijk bestond zijn hele werkzame leven verder uit de VVD. Rutte was voorzitter van jongerentak JOVD (daar zie je in de docu nog beelden van), bestuurslid, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter in diezelfde Kamer en van 2010 tot en met 2024 premier van vier kabinetten.

Kroepoek met satésaus

De minder zware kost en bijzondere feitjes in Rutte zijn eerlijk gezegd het leukst om te zien. Dat hij in zijn vaste Haagse restaurant Soeboer steevast begint met wat kroepoek en satésaus bijvoorbeeld: totaal niet boeiend, maar gewoon geinig. Van een heel ander kaliber (en deze kijker wist dat niet): de moeder van Mark Rutte is de zus van de eerste vrouw van zijn vader. Deze dame kwam om het leven in een Jappenkamp in Indonesië. Bijzonder en ook treurig natuurlijk.

Als het om school gaat, dan vindt Mark Rutte zich achteraf wel „een etterbakje”. Als nakomertje had hij een heerlijke jeugd en voor zijn familie zal hij altijd ‘dat nakomertje’ blijven. „Nee joh, niet de premier. Dat is allemaal niet interessant.” Ook al nieuw voor deze kijker: koning Willem-Alexander die na het wekelijkse gesprek met de minister-president zelf achter het stuur stapt om naar huis te tuffen. Echt nóóit gezien. Over de monarchie als instituut heeft Rutte nu het kan wel iets te zeggen trouwens.

‘Rutte wil leuk voorzittertje spelen’

En zo kunnen we op deze plaats nog even doorgaan, maar dan geven we te veel weg. Laten we afsluiten met vriend Jort Kelder, die welbespraakt goed op dreef is: „Zijn pure gelijk halen? Dat wil ie helemaal niet. Rutte wil gewoon leuk voorzittertje spelen.” En dat eerdere bedrijfsleven? „Die margarine en Calvé pindakaas verkopen, dat was natuurlijk niet zijn grote liefde.”

Was er ook nog iets stom? Ja, het zelfbedachte afscheidslied door mensen van het ministerie van Algemene Zaken. Ver-schrik-ke-lijk. Dan zien we weer die bekende beelden van Mark Rutte die op de fiets vertrekt vanaf het Torentje naar huis. Maar nu voorgoed. Een laatste grote bekende glimlach, die eeuwige hand hoog in de lucht: „Hoihoi!”

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: niet baanbrekend, gewoon heel aardig om te bekijken. En deze docu hoort er natuurlijk gewoon te zijn.

De documentaire Rutte is nu in twee delen op Videoland te zien.

