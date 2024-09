Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moet er een minimumleeftijd voor social media komen? Veel Nederlanders vinden van wel

Urenlang scrollen en in een misschien niet zo gezellig algoritme belanden: social media is lang niet altijd gezellig. En daarom is een groot deel van de Nederlanders van mening dat er een minimumleeftijd voor moet komen.

De kritiek op sociale mediaplatforms zwelt aan. Bijna een derde van de jongeren wordt ongelukkig van social media, meldde Metro eerder al. Ouders maken zich ook zorgen om het online leven van hun kinderen. 84 procent van de Nederlanders is voor een minimumleeftijd, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland.

Vanaf 14 of 16 jaar op social media?

Maar wat wordt dan die minimumleeftijd? 40 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat de grens op 16 jaar moet liggen. 27 procent kiest voor 14 jaar. En 15 procent vindt zelfs dat je 18 jaar moet zijn om online actief te mogen zijn.

„In ieder geval een middelbare schoolleeftijd. En niet al op de basisschool. Dat vind ik wel heel vroeg”, vertelt een vrouw tegen het actualiteitenprogramma. „Aan alcoholgebruik zit ook een leeftijdsgrens”, gooit iemand anders op als argument.

Jongeren brengen over het algemeen veel tijd door op TikTok. Een scholier vertelt dat ze „een tijdslimiet heeft ingesteld van twee uur. En die krijg je dan ineens, wetende dat je al twee uur aan het scrollen bent.”

Maar het zijn niet alleen kinderen die lang op social media zitten. Ook volwassenen kunnen er wat van. Hoe merk je dat je het te veel doet? Metro legde het eerder al uit.

Australië wil dit jaar nog regels invoeren

De discussie wordt wereldwijd gevoerd. De Australische regering is het zelfs al wat concreter aan het maken. Ze willen dit jaar nog regels introduceren om kinderen van de platforms te kunnen weren. Premier Anthony Albanese geeft in een verklaring toelichting. „We weten allemaal dat sociale media schade aanrichten. Bovendien houden ze kinderen weg bij echte vrienden en echte ervaringen.”

Down under is er onderzoek gedaan naar het social media-gebruik van jongeren. Daaruit „blijkt dat bijna de helft van de jongeren negatieve ervaringen heeft gehad op sociale media”, vertelt correspondent Meike Wijers in het NOS Radio 1 Journaal. „Uit dat onderzoek is ook gebleken dat kinderen die veel op sociale media zitten minder gelukkig en minder tevreden zijn over hun leven. Die commissie heeft bij de regering erop aangedrongen daar iets tegen te doen.”

