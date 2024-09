Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen voelt niks voor vierdaagse werkweek: ‘We zijn een lui land’

Als het aan vakbond FNV ligt, gaan we allemaal vier dagen per week werken. Dit om de balans tussen werk en privé te stimuleren. Niet iedereen is daar enthousiast over. Aan tafel bij Vandaag Inside klinken kritische geluiden.

Johan Derksen is 75 jaar en maakt nog steeds vijf dagen per week televisie. Hij heeft „geen problemen met een lang weekend, maar dan moeten ze die vier dagen wel langer werken”. Steeds meer bedrijven voeren op eigen initiatief een vierdaagse werkweek in. Softwarebedrijf Afas bijvoorbeeld, schreef Metro eerder.

‘In Amerika en Japan floreert de economie’

„In Nederland wordt het minst gewerkt van heel Europa.” Derksen noemt Nederland daarom „een lui land”. Hij haalt aan dat in landen als Amerika en Japan veel harder wordt gewerkt. In Amerika wordt er gemiddeld 38 uur per week gewerkt en in Japan 36,6 uur. „Het is niet voor niets dat de economie daar floreert.”

In Europa staat Nederland op de twaalfde plek, met een werkweek van gemiddeld 26,3 uur. In Italië werken ze gemiddeld 21,9 uur. En in Malta gemiddeld 29,3 uur. Bekijk hier de rest van de cijfers.

Tafelgast Albert Verlinde is ook sceptisch. „Wat je dan gaat krijgen: mensen die vier dagen gaan werken laten zich die andere dag inhuren door een ander. Ze worden zzp’er ernaast.” Volgens Derksen zag je dat eerder ook met vroegpensioen. „Politieagenten en militairen gingen jaren geleden met 55 eruit. Een dag later hadden ze een andere baan.”

Vierdaagse werkweek moet voor betere werk-privébalans zorgen

FNV gaat het komende jaar inzetten op een vierdaagse werkweek. Ze vinden dat de balans tussen werk en privé beter moet, om het welzijn van de werknemers te verbeteren. Metro schreef eerder al dat een meerderheid van de medewerkers denkt zijn of haar werkzaamheden af te krijgen in vier dagen.

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha legt uit dat we niet bang hoeven te zijn voor nog grotere personeelstekorten. „We willen hiermee de krapte op de arbeidsmarkt tegengaan. Uit onderzoek blijkt dat een vierdaagse werkweek juist het arbeidsaanbod verhoogt. Het komt de productiviteit ten goede en het ziekteverzuim daalt, zo wordt fulltime werken aantrekkelijker.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

