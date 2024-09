Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slecht nieuws voor deze fans: Tupperware dreigt te verdwijnen

Er was een periode dat iedereen het in de keuken had staan: Tupperware bakjes en andere keukengadgets van het merk. De toekomst van het bedrijf blijkt echter onzeker, waardoor ze een faillissement willen aanvragen. Iets wat voor een grote groep Nederlanders slecht nieuws is.

Het bedrijf werd wereldberoemd door hun opslagbakjes voor voedsel en andere keukenspullen. Bijna 80 jaar lang wisten ze het te verkopen, mede door de ooit populaire ‘Tupperware Party’s’. Maar nu heeft Tupperware Brands een torenhoge schuld van 700 miljoen dollar.

Tupperware-bakjes worden vooral gebruikt om eten in op te bergen. Maar je kan er ook andere dingen in doen. Zo werd er ooit een zeer giftige spin in zo’n bakje achtergelaten bij een reptielenhuis, schreef Metro eerder.

Tijdens de pandemie werd er nog veel verkocht

Dit nieuws komt niet als donderslag bij heldere hemel. In 2022 gaven ze al aan te twijfelen over het voortbestaan van het bedrijf. Tijdens de pandemie was de verkoop goed, omdat mensen thuis zaten en daardoor keukenbenodigdheden kochten. Na de pandemie zakte de verkoop flink in.

Nettie van Zanten (46) is groot fan van het merk en de party’s. Ze schrok van het nieuws over het mogelijke faillissement. „Vroeger was het echt een fenomeen. Het was een spontane avond met een heel gevarieerd gezelschap, dat je anders nooit zou ontmoeten”, vertelt ze aan Omroep Gelderland.

De producten staan erom bekend lang mee te gaan. „De langwerpige schalen die ik in de jaren tachtig heb aangeschaft, gebruik ik nog steeds vaak. Het is de beste aankoop die ik ooit heb gedaan.”

‘De party’s waren heel gezellig’

De 71-jarige Ria de Raad begon in de jaren tachtig met het verzamelen van de bakjes. Ze bezocht de bekende party’s en organiseerde deze ook zelf. „De party’s waren heel gezellig, je deed dat samen met buurvrouwen, familie of vriendinnen”, vertelt ze aan de regionale omroep.

Jaren geleden waren die bijeenkomsten erg populair. „Meestal moest je met zo’n zes personen zijn, maar in die tijd kwam je gemakkelijk aan dat aantal.” Een medewerker demonstreerde producten in de hoop dat het gekocht zou worden. Volgens Van Zanten kwam je door de party’s „in contact met andere mensen, waardoor je sociale leven ook groter werd. Ik denk dat dit ook een manier was voor huisvrouwen om mensen te ontmoeten.”

Het plan om het faillissement aan te vragen is nog niet helemaal definitief. Wist je zelfs dat er een ‘Breng je Tupperware Terug Naar Je Ouders’-dag is georganiseerd? Metro schreef daar in 2019 over.

