Tijd om de vierdaagse werkweek in te voeren? Meerderheid Nederlanders denkt werk in die tijd af te krijgen

Vijf dagen per week, acht uur lang werken? Voor veel Nederlanders blijkt dat niet nodig. Uit onderzoek van freelance platform Fiverr onder 9000 werkenden wereldwijd, waaronder ruim 1000 Nederlanders, blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders genoeg zou hebben aan vier werkdagen. Is het tijd om van de vijfdaagse naar de vierdaagse werkweek te gaan?

Niemand, en dit zul jij vast ook herkennen, is acht uur per dag, vijf dagen lang geconcentreerd aan het werk. Zeker als je in een kantoortuin werkt, word je nog weleens afgeleid door een collega aan je bureau. En is dat niet de stoorzender, dan is het wel een mailtje, appje of een hoognodige koffiepauze.

Vierdaagse werkweek biedt voldoende tijd

Zes op de tien werkende Nederlanders denkt al hun wekelijkse taken in vier dagen te kunnen ‘proppen’. Voor sommigen van hen betekent dat dat ze die vier dagen iets harder moeten werken, anderen denken dat ze sowieso ‘maar’ 26 tot 30 uur per week echt productief werken. Die extra werkdag is dus eigenlijk loze tijd.

Wil je productiever werken, dan is de werkomgeving van doorslaggevend belang. Toch zou slechts een kwart van de ondervraagde werkenden daar iets aan veranderen. Een privé of gedeeld kantoor heeft voor veel mensen de voorkeur.

Kiezen voor thuiswerken vanwege multitask-mogelijkheden

Een deel van de werkenden zit echter liever thuis (20 procent). Voor bijna de helft van hen, 41 procent, komt dat omdat er op kantoor meer afleidingen zijn. Voor 55 procent ligt dat echter aan de reistijd naar kantoor die ze besparen.

Daarnaast doet 37 procent tussendoor huishoudelijke taken en een deel brengt een bezoek aan de sportschool (16 procent). Wat opvallend is, is dat de huidige indeling van kantoren bij weinig mensen de voorkeur krijgt. Veel kantoren hebben namelijk een open inrichting, de zogeheten kantoortuin. Slechts 14 procent van de respondenten geeft aan dat een fijne locatie te vinden.

Collega’s en ochtenden belangrijk

Einzelgängers en avondmensen gedijen normaliter niet zo goed op kantoren, die vaak toch de 9-tot-5-mentaliteit hanteren. Van de werkende Nederlanders kiest ook slechts 10 procent ervoor om alleen te werken. Bijna de helft van de Nederlanders zoekt juist graag andere mensen op om samen te werken. Een fysieke vergadering (52 procent) wordt nog verkozen boven een Teams- of Zoomcall (29 en 27 procent).

‘We’ presteren daarnaast het best in de ochtenden. 44 procent zegt op zijn best te zijn tussen 10 en 12 uur ‘s ochtends, 42 procent geeft juist aan dat hun piekuren nóg vroeger op de dag liggen, namelijk tussen 7 en 10.

En inspiratie? Dat halen de meeste mensen niet per se uit hun werkzaamheden of uit de locatie. 39 procent geeft namelijk aan dat zij het meest geïnspireerd zijn wanneer ze werken aan iets waar ze passie voor voelen, of dat nu werkgerelateerd is of niet.

