Jeugdvriend Mark Rutte bij Renze over docu: ‘De vrouwen waren niet van ons af te slaan’

Renze op Zondag is terug op de buis en had gisteravond meteen een aardige gast aan tafel. Lodewijk Dekker sprak in de talkshow over Mark Rutte, met wie hij al sinds zijn jeugd bevriend is. De reden: woensdag verschijnt de documentaire Rutte op Videoland.

Later deze week richt Metro zich nog specifiek op Rutte in tv-rubriek Blik op de Buis, maar Renze op Zondag presenteerde alvast jeugdvriend Lodewijk die in de docu voorkomt. Een docu die de voormalige premier eerder „nooit wilde” overigens, aldus weer een andere vriend, Jort Kelder.

Vriend van Mark Rutte sinds de brugklas

Lodewijk Dekker blijkt aan de talkshowtafel een aardige verteller. Het gaat onder meer over de lange tijd dat de vriendschap met Rutte al bestaat. Dekker met een duidelijke knipoog: „We zijn in dezelfde kamer geboren, maar vanaf de brugklas kenden we elkaar. Dan stonden we op het schoolplein over politiek te praten, zoals iedere gezonde jongeman. Dat verdiepte zich tot we een jaar of 17 werden tot de ins and outs van de klassieke muziek. Je begrijpt: de vrouwen waren niet van ons af te slaan. En de mannen ook niet.”



In de laatste maanden van zijn premierschap liet Rutte exclusief camera’s toe voor een kijkje achter de schermen. Wij laten vanavond de eerste beelden zien en bespreken de documentaire met Rutte’s jeugdvriend Lodewijk Dekker en makers Mattias Schut en Leonard Ornstein. #RENZE pic.twitter.com/gUNBQ0Jhqf — RTL Talkshow (@rtltalkshow) September 1, 2024

Docu komt heel dicht bij Rutte

„Hoeveel procent van Mark Rutte zien we nou in die documentaire?”, wilde talkshowhost Renze Klamer weten. Dekker: „Heel veel. Kijk, het punt is: ik weet niet hoeveel er is wat ik niet ken. Dus dan moet ik een inschatting maken. Maar wat ik zie in die documentaire is dat ze heel dichtbij komen.” Wat Dekker betreft komt er goed in uit dat het Mark Rutte „echt niet uitmaakt of hij met iemand van de facilitaire dienst praat of met de koning”.

Samenwonen met bejaarde moeder

Een aardig verhaal is dat Mark Rutte en Lodewijk Dekker ooit samen „een dubbel bovenhuis” hebben gekocht. Dekker woonde er zelf niet heel lang, maar uiteindelijk deelden de oud-premier en de bejaarde moeder van zijn jeugdvriend de woning jarenlang. „Volgens mij twintig jaar, volgens Mark zeventien.” De eerste jaren gingen prima, wat Dekker betreft, maar: „Mark Rutte is natuurlijk een ontzettende eigenheimer en ik ook. En mijn moeder is nog erger dan wij twee samen.”

Briefjes op de trap

Het ging bij Renze op Zondag over veel meer, zoals de woedeaanvallen die Mark Rutte nog weleens kon (of kan) hebben. Maar bijzonder was toch wel de band tussen die moeder van Lodewijk Dekker en de politicus, volgens Dekker een ‘warme’. Echter, zij communiceerden in het gezamenlijke huis via briefjes op de trap.

Dekker: „Iedere zondagmorgen om 11.00 uur gingen ze aan de koffie. Dan namen ze de week even door en mijn moeder was nooit te beroerd om wat adviezen te geven over hoe je zo’n baantje als premier nou vorm kon geven. Ik neem aan dat hij dat allemaal heeft uitgevoerd. Hij woonde beneden, zij woonde boven en dan lagen er briefjes op de trap. Zoals ‘ik ga naar Turkmenistan, dus dan ben ik er drie dagen niet’ of ‘de schoorsteen wordt geveegd’.”

Het hele gesprek in Renzo op Zondag over de docu van Mark Rutte kun je terugzien op Videoland.

