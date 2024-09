Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Code geel vandaag van kracht: zet je schrap voor donder, bliksem en regen

Na zon komt… code geel. Het zit er dik in dat het in een deel van het land vanaf het eind van de middag stevig kan onweren. Ook is er kans op flinke plensbuien, die voor schade en overlast kunnen zorgen. In negen provincies kondigde het KNMI code geel af.

Het KNMI geeft code geel af als er meer dan 50 millimeter regen valt binnen 24 uur of wanneer er windstoten van meer dan 75 kilometer per uur gemeten worden. Dat gebeurt maximaal 48 uur van tevoren en alleen als het KNMI met minimaal 60 procent zekerheid kan zeggen dat het verwachte weerbeeld optreedt.

Code geel in negen provincies

De ‘code geel’-waarschuwing van het KNMI geldt voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht.

Het kan flink gaan plenzen. Het weerinstituut vreest dat kelders, tunnels en wegen door de regen kunnen onderlopen, vooral in de oostelijke helft van het land. Ook verwacht het KNMI windstoten, die hinderlijk zijn voor het verkeer en andere buitenactiviteiten. Later op de avond verdwijnen de onweersbuien weer.

☀️ Warmste 1 september ooit Het weerbeeld ziet er vandaag behoorlijk anders uit dan gisteren. Het was namelijk de warmste 1 september in Nederland sinds het begin van de metingen. Volgens Weeronline steeg de temperatuur in De Bilt om 14.10 uur naar 28,6 graden. Daarmee is het oude record van 28,4 graden uit 1926 gebroken.

Nieuw stormseizoen van start

Het nieuwe stormseizoen is gisteren van start gegaan. In Nederland krijgen stormen die een impact hebben op de samenleving sinds 2019 een naam. Dit zijn stormen waarvoor het KNMI code oranje of rood voor windstoten heeft uitgegeven. Soms is dat ook het geval bij code geel.

„Door herkenbaarheid hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze waarschuwing voordat het weer toeslaat”, zegt het KNMI. Bert, Otje, Éowyn, Floris, Gerben, Kayleigh en Raf zijn de zeven Nederlandse bijdragen op de nieuwe internationale stormnamenlijst.

