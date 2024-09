Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een limiet op betalen met contant geld? ‘Verhogen is gunstig voor criminelen’

De vraag of er een limiet moet gelden voor het betalen met contant geld speelt al een tijd. Het vorige kabinet wilde een limiet van 3000 euro instellen, PVV, NSC en BBB pleiten nu voor een limiet van 10.000 euro. Maar volgens organisaties als BOVAG, VNO-NCW en MKB-Nederland, die samen het leeuwendeel van de mobiliteitssector en vele andere sectoren vertegenwoordigen, is een hogere limiet gunstig voor criminelen.

Morgen stemt de Tweede Kamer over het invoeren van een limiet (en hoe hoog die dan moet zijn) op betalen met contant geld. Volgens BOVAG is de originele limiet van 3000 euro de beste optie en de ‘meest effectieve manier om criminaliteit te bestrijden’. Daarnaast zou die limiet een gelijk speelveld voor mkb-ondernemers creëren en vermindert het de regeldruk.

Hoe hoog wordt de limiet op betalen met contant geld?

Begin deze maand besloten PVV, NSC en BBB dat de limiet van 3000 euro van oud-ministers Steven van Weyenberg (Financiën) en Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) niet juist is en omhoog moet. Volgens NSC-Kamerlid Agnes Joseph is de lagere limiet een „onnodige verdachtmaking van contant geld” en zou het partijen in de autobranche in de weg zitten. Daarnaast is een hogere limiet van 10.000 euro in lijn met Europese plannen.

„PVV, NSC en BBB lijken zich te laten leiden door partijen die baat hebben bij een zo hoog mogelijke grens voor contante betalingen. Deze groepen zijn echter niet representatief voor de autobranche, en hun bedoelingen roepen vragen op”, zegt Peter Niesink, algemeen directeur van BOVAG.

Een limiet van 3000 euro zou volgens de ondernemersorganisaties witwaspraktijken effectief bestrijden en regeldruk verlagen. „Wie willen PVV, NSC en BBB helpen met hun voorstel om het breed gesteunde cashlimiet van 3000 euro toch te verhogen? Het is onnodig, het speelt alleen criminelen en malafide bedrijven in de kaart, terwijl ondernemers zelf niet om meer regels en administratie vragen.”

Ook benoemt BOVAG dat de autobranche juist kwetsbaar is als het gaat om witwaspraktijken, omdat er regelmatig grote bedragen van hand wisselen. En daarnaast is uit onderzoek van het FEC gebleken dat cash geld helemaal niet meer zo gangbaar is in de autobranche, meldt de brancheorganisatie. Daarom roepen BOVAG, VNO-NCW en MKB-Nederland de Tweede Kamer op om niet mee te gaan in het verhogen van de limiet.

Tot welk bedrag mag je nu contant betalen?

Op dit moment staat er op contante betalingen geen limiet. Je mag dus zelfs een huis (waarvan de gemiddelde verkoopprijs op een recordhoogte van 466.000 euro staat) met contant geld afrekenen. Maar het op dit moment ontbreken van een limiet betekent niet dat zoiets zonder gevolgen is: als je meer dan 10.000 euro contant betaalt, moet de verkoper een cliëntencontrole doen. Die is bedoeld om witwassen en terrorisme te voorkomen. Het staat winkels of andere verkopers wel vrij om contant geld niet te accepteren.

