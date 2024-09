Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel miljarden euro’s extra kwamen er bij de overheid binnen in het afgelopen halfjaar

Belastingen, premies, accijnzen: allemaal dingen waar de overheid aan ‘verdient’. En niet zo’n beetje ook, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er is namelijk becijferd dat de staatsschuld de afgelopen periode is afgenomen én dat er een hoop extra geld – miljarden zelfs – in het laatje kwam.

In de eerste zes maanden van dit jaar behaalde de overheid een overschot van bijna 8 miljard euro, flink meer dan de bijna 3 miljard euro dezelfde periode vorig jaar. De overheidsschuld nam in die maanden met ruim 6 miljard euro af tot 475 miljard euro.

Zoveel meer verdiende de overheid

En dan de inkomsten van de overheid, die zijn gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Met name door belastingen en premies kwam er bijna 15 miljard euro extra in het laatje. Daar staat tegenover dat de uitgaven ook flink stegen, met 10 miljard euro. De beloningen van werknemers en sociale uitkeringen waren de grootste uitgaves. Aan subsidies gaf de overheid een stuk minder uit, omdat dit jaar maatregelen afliepen die in 2023 werden getroffen om de gevolgen van de hoge energieprijzen te verzachten, zoals de komst van het prijsplafond.

Hoeveel schulden en inkomsten de overheid heeft, is een belangrijke manier om te zien hoe het gesteld is met de financiën van een land. De schuldquote, dat is de overheidsschuld als percentage van hert bruto binnenland product (bpd), zit op bijna de laagste stand in de afgelopen dertig jaar. Een gunstig cijfer, dus. De schuld in euro’s nam sinds 2007 fors toe, maar de omvang van de economie nam bijna evenveel toe. Daarom stijgt de schuldquote nauwelijks. Maar de kredietcrisis en corona lieten de schuld in korte tijd wél stijgen.

💶 Overheidssaldo en schuldquote Het overheidssaldo en de schuldquote zijn belangrijke graadmeters voor de stand van de overheidsfinanciën in Nederland. Volgens Europese normen mag het overheidstekort niet groter zijn dan 4 procent. De overheidsschuld mag niet meer dan 60 procent van het bbp zijn aan het einde van het jaar.

We hebben nog een paar maanden te gaan in 2024 en de overheid heeft nog wel een centje liggen, blijkt ook. De miljoenennota werd vorige week gepresenteerd en gaat uit van een tekort van 18,5 miljard euro voor heel 2024. Dat betekent dat de overheid nog ruim 26 miljard euro meer moet uitgeven dan er binnenkomt. Maar volgens het CBS kunnen de gevolgen van de uitspraken van de Hoge Raad over box 3 en over een Duits vastgoedfonds nog invloed hebben op de komende maanden.

