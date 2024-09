Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranjezondag-tafel in een deuk als loepzuivere stem van Gerard Joling ineens schor is: ‘Was het playback?’

De Oranjezondag begon gisteravond met een optreden van zanger Gerard Joling. Hoewel zijn optreden hartstikke zuiver was, bleek dat zijn stem later behoorlijk schor was. En Hélène Hendriks en Rutger Castricum vonden dat toch wel heel frappant en konden het niet laten om dat even op te noemen.

Gerard Joling trapt in De Oranjezondag af met een hardstyle-versie van zijn bekende hit Maak Me Gek. Als hij klaar is, vraagt presentatrice Hélène Hendriks naar de twee mannelijke dj’s die hij heeft meegebracht, met wie hij kennelijk op een aantal hardstyle festivals optrad. Maar als Joling reageert op de vraag van Hendriks, blijkt dat zijn stem hartstikke schor is.

Rutger Castricum en Hélène Hendriks kijken op van optreden

Rutger Castricum hoort dat ook en haakt in. „Ik vind het wel knap dat je nu zo praat, terwijl je net zo zong.” Want volgens Castricum was er net niks van zijn hese stem te horen. „Dat je net zo zuiver live zong.”

„Dat is het verschil tussen een spreekstem en een zangstem”, aldus Joling. Waarna De Oranjezondag-tafel hard moet lachen. Hendriks: „Was het nou playback wat je deed?”. Waarop Joling reageert: „Full playback.” En daarna moet opnieuw de tafel keihard lachen en klinkt applaus.

Hier kun je het optreden van Gerard Joling terugzien:

Gerard Joling mag niet meepraten in De Oranjezondag

Later vraagt Hendriks of Joling ook nog even aanschuift en meepraat met de gesprekken in De Oranjezondag. „Ik had heel graag willen praten, maar dat ligt een beetje gevoelig met mijn werkgever”, aldus Joling. De zanger mag namelijk van RTL, waar hij onder contract staat, alleen bij SBS-programma’s verschijnen om zijn muziek te promoten en niet om aan te schuiven als talkshowgast. Maar Joling besluit toch in De Oranjezondag-studio plaats te nemen en hier en daar een typische Gerard Joling-opmerking te maken.

Je kijkt De Oranjezondag terug via KIJK.

