Vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig, hoe zit dat?

Het is vandaag 30 september, de dag waarop de meeste Nederlanders kaarsjes mogen uitblazen. Er zijn 44.100 mensen jarig, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). September is sowieso een feestmaand, want in die maand zijn gemiddeld 43.000 mensen per dag jarig in Nederland.

25 september staat op de tweede plek. Ook 20, 21, 23, 24, 28 en 29 september staan in de top tien, die verder wordt afgemaakt door 2 en 3 mei.

Verklaring voor grote hoeveelheid verjaardagen in september

Na even rekenen blijkt dat kinderen die geboren worden in september, rond de feestdagen verwerkt zijn. Blijkbaar zorgt deze knusse periode ervoor dat mensen graag tussen de lakens duiken.

Wat opvalt, is dat het vooral jongeren tot 25 jaar zijn die in september jarig zijn. De verjaardagen van 75‑plussers vallen juist wat vaker in maart en mei. Er is dus een verschuiving geweest in wanneer baby’s worden geboren. Vroeger werden de meeste mensen geboren in het voorjaar, nu is dat de nazomer.

Een mogelijke oorzaak hiervoor is de komst van de anticonceptiepil in de jaren zestig. Hiermee kon een zwangerschap ineens beter gepland worden. Veel stellen hopen volgens het CBS op een lentekind, maar houden er geen rekening mee dat ze vaak niet direct zwanger zijn.

Minste verjaardagen in december

De minst populaire verjaardagsmaand in Nederland is december. Er zijn dan 38.800 mensen per dag jarig. De dag waarop de minste mensen jarig zijn zal geen verrassing zijn: dat is schrikkeldag 29 februari. Slechts 9700 mensen zijn dan jarig. Ook 1 januari is niet zo populair (31.700 jarigen). Overigens heb je in januari ook de meeste kans om vergeten te worden tijdens je verjaardag.

Het CBS vermoedt dat weinig mensen geboren worden op feestdagen omdat geplande geboorten, zoals een keizersnede, minder vaak op zulke dagen gebeuren. Daarom zijn ook op eerste en tweede kerstdag in verhouding weinig mensen jarig. Buiten de feestdagen om zijn de minste mensen jarig op 2 januari (36.200).

Baby’s vaker in het weekend geboren

Een ander feitje dat in het oog springt is dat baby’s minder vaak op zaterdag en zondag worden geboren. Dat komt waarschijnlijk omdat mensen vaker voor een ziekenhuisbevalling kiezen en dat geplande bevallingen vaker doordeweeks plaatsvinden.

