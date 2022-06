Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geert Wilders haalt uit naar Sophie Hermans en dat leidt tot tranen: ‘Tassendrager van Rutte’

Geert Wilders staat bekend als een politicus die niet bepaald op zijn mondje gevallen is en dat hij niet schroomt om wat ongenuanceerde uitspraken te spuwen. Dit keer kreeg VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans het te verduren. Waarna de VVD’er tijdens een debat zichtbaar geëmotioneerd raakte door de ‘Tassendrager van Rutte’-uitspraak van Wilders.

Vandaag vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over de Voorjaarsnota. Oftewel het kostenplaatje van de financiële situatie van Het Rijk. Tijdens dit debat kwam ook het versterken van de koopkracht aan bod, waar Wilders en zo’n beetje de hele oppositie voor pleit. Sophie Hermans ging hierover in debat met Wilders. Zij sprak eerder uit dat het kabinet de dalende koopkracht niet kan blijven compenseren.

Geert Wilders opent aanval op Sophie Hermans

In het debat opent Wilders de aanval op Hermans. „Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om assistent, tassendrager van de heer Rutte te blijven”, aldus de PVV’er. Daarna raakt Hermans geëmotioneerd. „Ik ga er ook eigenlijk niet verder op in. Ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt”, reageert de VVD’er.

Daarna vraagt de voorzitter of Wilders het debat wil voeren op de inhoud. Die vervolgens benadrukt dat hij achter zijn woorden staat en niks verkeerd heeft gezegd. Daarna begint Hermans met een pleidooi. „Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen.” Ze vervolgt: „Dat doe ik met een open blik en open vizier. En ja, we kunnen van mening verschillen: meneer Klaver, mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen, ook met u meneer Wilders. Ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren, maar alsjeblieft op de inhoud, niet op de persoon.”

Wilders noemt Hermans ‘tassendrager’ van Rutte in debat

Na haar woorden klinkt er applaus uit de Kamer, maar Wilders is nog niet klaar, blijkt. „Het was een rake vraag zo te zien”, zegt hij. Waarna hij opnieuw de term tassendrager op Hermans loslaat. Maar wat bedoelt Wilders nu precies met die uitspraak? Voordat Hermans fractievoorzitter werd, was zij namelijk de persoonlijke assistente van Mark Rutte. „U komt niet met één idee over wat u met de koopkracht van mensen zou willen doen. U komt met nul ideeën. U stelt alleen maar vragen aan de premier”, verklaart de PVV-leider. „Als u echt een fractievoorzitter was geweest, dan had u tegen de premier gezegd: ‘Mark, nu is het genoeg’.”

Volgens Wilders geeft het kabinet miljarden uit aan stikstof, klimaat en asielzoekers. De PVV’er vindt dat de prioriteiten liggen bij de koopkracht van de Nederlanders. „U stelt alleen maar vragen, maar u moet hem corrigeren!”, zegt Wilders, waarmee hij premier Rutte bedoelt. „U moet zeggen: geen geld naar asiel, geen geld naar klimaat, nu onze mensen. U laat ze in de steek, u luistert alleen maar naar hem en daarom bent u de tassendrager van meneer Rutte.”

Daarna kan Wilders rekenen op de nodige kritiek van andere Kamerleden. Onder meer Jesse Klaver (GroenLinks), Pieter Heerma (CDA) en Jan Paternotte (D66) uitten hun ongenoegen over zijn uitspraak. Op social media klinken wisselende reacties. Sommigen vinden dat Wilders een punt heeft, waar anderen zijn aanpak en woordkeus ongepast vinden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een hypocrisie van Jan Paternotte (D66): Klagen dat het een belediging is om Hermans de '#tassendrager van Rutte' te noemen, Terwijl hij kort daarvoor Wilders nog gerust de ''grootste vriend van Poetin'' noemde. #dubbelemaat pic.twitter.com/o10c9xkozJ — Tom de Nooijer (@tdenooijer) June 15, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.