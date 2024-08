Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen haalt Jack van Gelder onderuit: ‘Dan kun je beter thuisblijven’

De mannen van Vandaag Inside zijn weer terug op de buis. En Johan Derksen was weer écht Johan Derksen. Met de nodige kritiek op Jan en alleman. Zo haalde hij zijn SBS-collega Jack van Gelder onderuit over zijn optredens in De Oranjezomer.

Na een aantal weken De Oranjezomer is nu Vandaag Inside weer terug op televisie. Johan Derksen grapte gisteravond al dat de heren weer tot de kerst op hun VI-stoel zitten. Tijdens de zomervakantie van de VI-heren waren het Hélène Hendriks, Jack van Gelder, Rutger Castricum en andere De Oranjezomer-gezichten die het VI-publiek moesten vermaken. Nu Vandaag Inside weer terug is, verhuist Hélène Hendriks met haar programma naar de zondag. En verandert de naam van haar talkshow geheel toepasselijk van De Oranjezomer naar De Oranjezondag.

Vandaag Inside terug op de buis

Van Gelder zat bij De Oranjezomer op eenzelfde soort stoel als Derksen normaal gesproken zit bij VI. Oftewel de mopper- en klaagstoel. Van Gelder gaf net zozeer regelmatig zijn ongezouten mening en schroomde niet om kritiek op allerlei zaken te geven.

En dat merkte ook Derksen op. Hij looft de eerste De Oranjezomer-optredens van Van Gelder. „Jack begon als een soort kopie van mij. En ik vond hem hartstikke leuk, maar dan komt internet en de schrijvers.” Waarmee Derksen doelt op het feit dat de uitspraken van Van Gelder ook door nieuwswebsites zoals Metro werden opgemerkt. Bijvoorbeeld toen hij fel werd op GroenLinks-PvdA Kamerlid Habtamu de Hoop en zijn visie op bokser Imane Khelif tijdens de Olympische Spelen. Maar volgens Derksen werd Van Gelder steeds genuanceerder in het verkondigen van zijn mening.

Johan Derksen hekelt Jack van Gelder in De Oranjezomer

En daar is Derksen nu eenmaal geen fan van. „Aan het eind van de rit was het gewoon een doorsnee-gast die mee zat te babbelen zoals iedere talkshow er een stuk of vier om de tafel heeft zitten. Dan kun je beter thuisblijven”, concludeert Derksen.

Hier kun je het fragment terugzien:

Reacties