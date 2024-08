Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doutzen Kroes doet verhaal over afwezigheid en modellenleven: ‘Ik ben totáál geleefd’

Doutzen Kroes (39) verdween lange tijd uit de schijnwerpers. Nu doet ze in het september-nummer van tijdschrift Vogue voor het eerst, en laatst, haar verhaal. Ze vertelt eerlijk over de kritiek die ze kreeg, haar omstreden uitspraken, jeugd en modellencarrière. Hoewel ze namelijk was gestopt als model, werkt ze nu weer voor grote modemerken en loopt ze ook weer op de catwalk. Maar wel op haar eigen voorwaarden.

Kroes is een van de mooiste vrouwen van ons land. Als model schopt ze het tot de hoogste kringen van de internationale modellenwereld en siert ze jarenlang menig cover en catwalk. Tijdens de coronacrisis keert Kroes zich tegen het coronabeleid en spreekt ze zich uit over een aantal omstreden thema’s. Ze trekt zich een tijd terug samen met haar gezin.

RTL Boulvard kondigt Doutzen Kroes aan als ‘knettergekke Wappie’

„Doutzen Kroes was hét topmodel van de lage landen en iedereen was gek op haar. Tot, ja daar heb je het weer, corona. Ze ging zich als een Wappie gedragen en in no time keerde iedereen zich tegen haar”, klinkt de aankondiging in RTL Boulevard. „Ze was Neerlands trots op zo’n beetje alle catwalks op aarde, Doutzen Kroes. Maar toen corona begon leek ze zich plots te ontpoppen tot knettergekke Wappie”, aldus het entertainment-programma.

In Vogue vertelt het model over de afgelopen periode, haar jeugd en modellencarrière. „Ik kom uit een Fries calvinistisch, idealistisch nest. De wereld redden, goed zijn voor de natuur en de gemeenschap: dat zit er bij mij ingebakken. Daardoor heb ik me altijd afgevraagd of ik het wel goed deed, want ik redde geen levens.”

Friese model eerlijk over modellenleven

Ook vertelt ze over trauma’s uit haar jeugd, mede door het alcoholgebruik van haar vader. „Toen mijn moeder hem vertelde dat ze zwanger was van mij, is hij begonnen met drinken. Hij dacht het vaderschap niet aan te kunnen. De eerste zes maanden van mijn leven heeft hij mij niet eens gezien omdat hij was opgenomen in een kliniek.” Ze vertelt dat ze in ‘de buik’ al veel spanning voelde als baby. „En stond ik al in de overlevingsstand. Ik dacht altijd dat ik er wel overheen zou groeien, maar niet dus. Naarmate ik ouder word, is alle schade juist boven komen drijven.”

Ook blijkt dat haar kijk op haar modellenleven niet al te positief is. Een model moet volgens haar mooi zijn, haar mond houden en kan als dom worden weggezet. En dat is iets dat Kroes lastig vond, dat ze haar mening niet mocht laten horen. „Als mensen dat tegen me zeiden, dacht en antwoordde ik: welnee, ik bepaal alles zelf, maar ik kwam erachter dat ik totáál ben geleefd”, vertelt ze. „Iedereen kon zijn creatieve ei op mij kwijt, fotografen, stylisten, visagisten, maar ik werd niet gehoord. Daar was ik zó klaar mee.”

Kritiek tijdens coronacrisis

„Daar kwam onder andere mijn rebellie ook uit voort.” In de periode rondom de pandemie miste ze de dialoog, legt ze uit. Maar het model geeft toe dat ze in die periode zelf ook niet in staat was die dialoog aan te gaan. Ze zou nu ook niet meer haar visie en mening delen met haar miljoenen volgers.

Doutzen sprak zich onder meer uit over de situatie in de Palestijnse gebieden, maar die tweet moest ze destijds verwijderen. Ook kreeg Kroes tijdens de coronacrisis veel kritiek, omdat ze zich uitsprak tegen vaccineren. „Ik móést even uit die ratrace, helemaal terug naar nul.”

