Boksers in Olympische Spelen die werden gekwalificeerd als mannelijk verdelen twee kampen: ‘Eerlijkheid tegenover inclusiviteit’

Imane Khelif is een van de boksers tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Zij en Lin Yu-Ting werden vorig jaar uit de World Boxing Championships gezet, omdat ze biologisch gekwalificeerd werden als mannelijk. Nu duiken er oude video’s op van Khelif en klinkt er wederom discussie over transgenders in de topsport.

Over transgenders in de topsport is het een en ander te doen. Want critici claimen dat dat de topsport oneerlijk zou maken. Omdat een transvrouw bijvoorbeeld voordelen zou ervaren van haar mannelijke lichamelijke eigenschappen. Daar tegenover klinkt dat transgender sporters getest en gekeurd worden voordat zij mee mogen doen aan sportwedstrijden en het uitsluiten van transgenders ten koste gaat van inclusiviteit.

Transgender boksers op Olympische Spelen Parijs

De Algerijnse Khelif en Lin Yu-Ting uit Taiwan doen mee aan de Olympische Spelen. En nu circuleert een oude video uit 2022 van Khelif op social media. Daarop is te zien dat Khelif een tegenstander verslaat.

In 2023 werden Khelif en Yu-Ting na een DNA-rest tijdens een kampioenschap gediskwalificeerd. De boksers zouden namelijk mannelijke XT-chromosomen hebben. Het is niet bevestigd dat Khelif en Yu-Ting daadwerkelijk transgender zijn, ze zouden bijvoorbeeld ook als intersekse zijn geboren.



Two boxers whose chromosome tests confirmed they are male (XY) have been cleared to fight at the Olympics, allowing them to knock out women. One of them is Imane Khelif in blue, who will fight Angela Carini on Thursday. This woke insanity needs to stop! pic.twitter.com/Yu06WIUzhT — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) July 30, 2024



Imane khelif is now being attacked by some people claiming she’s a man

as you can see in the pictures she’s 100% girl she was born a girl and didn’tchange anything

this is so disrespectful towards her

can’t imagine her reaction when she sees all this shit hope she stays strong pic.twitter.com/DaPJl8I42U — 🎀 (@nvsrine) July 30, 2024

IOC stelde regels over transgenders bij

Ze mogen deze keer beiden dus wel meedoen aan de Olympische Spelen. Ook The Guardian schrijft over de discussie omtrent de Olympisch boksers. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bevestigde dat het blij is dat beide vechters kunnen strijden onder de minder strikte gendergeschiktheidsregels in vergelijking met de Spelen van Tokio in 2021.

IOC-woordvoerder Mark Adams sprak daarover: „Ik zou alleen willen zeggen dat iedereen die meedoet in de damescategorie zich houdt aan de deelname-regels. In hun paspoort staat dat zij ​​vrouw zijn en dat wordt op alle vlakken bevestigd.”

Inclusiviteit tegenover eerlijkheid Olympische Spelen

Adams gaf toe dat de regels met betrekking tot wie in de vrouwelijke categorie zou strijden „complex” zijn, vooral als het ging om degenen die de mannelijke puberteit hadden ondergaan. Maar volgens hem verschillen de beslissingen daarover per sport en per discipline. Het IOC-standpunt is dat er een evenwicht moet zijn tussen eerlijkheid in de vrouwensport en inclusiviteit.

Jack van Gelder kaartte de video van Khelif gisteravond aan in De Oranjezomer en wis het kennelijk niet eens met de deelname van de bokser „Dat was een man en die is nu vrouw geworden. Ik vind dat dat absoluut niet kan.” Waarna Hélène Hendriks opnoemt dat dat soort zaken, zoals de testosteronwaarden, streng gecontroleerd worden door het IOC. Maar Van Gelder is het niet eens met de verruimde normen. Hij stelt dat transgenders niet altijd en overal mee kunnen doen.

Complexe discussie over transgenders in topsport

In Vandaag Inside kaartte René van der Gijp eerder al aan dat het een verwarrend en complex onderwerp is. Loiza Lamers sprak daar ook uit dat zij het een lastige discussie vindt. Zij vertelde dat ze zelf heel jong was dat ze in transitie ging. „Ik was 6 toen ik in het ziekenhuis kwam, 12 toen ik met mijn eerste medicatie begon.” Volgens haar is haar lijf inmiddels helemaal aangepast en gemodificeerd. „Maar het is lastig. Als je ouder in transitie gaat dan ben je fysiek misschien wel wat sterker”, stelde Lamers.

Hoe er naar deze vraagstukken wordt gekeken verschilt per land en per (inter)nationale sportbonden. En ook de wetenschappelijke onderzoeken zijn beperkt. „De meeste onderzoeken zijn matig van kwaliteit en tonen hooguit een associatie aan tussen een verhoogd testosteronniveau en betere sportprestaties, maar geen causaal verband”, vertelde internist-endocrinoloog Sebastian Neggers tegen Medisch Contact.

Moeilijk eerlijke methode ontwikkelen

„Wel is er een relatie tussen testosteronwaarden, lean body mass en aerobe prestaties. Als je alleen een testosteronniveau als afkapwaarde zou gebruiken om te bepalen of een vrouw wel of niet mee mag doen in de competitie, dan is het nog niet duidelijk wat het precieze afkapmoment dan zou moeten zijn. Daarnaast zijn er andere androgenen die ook een rol spelen bij het voordeel dat deze vrouwen mogelijk hebben. En dat is ook per persoon weer verschillend. Daarom zal het moeilijk zijn om een goede methode te ontwikkelen.”

Åsa Ekvall deed aan de Erasmus Universiteit onderzoek naar sekse, gender en inclusie in topsport. Volgens Ekvall is er geen reden om transvrouwen die een hormoonvervangingstherapie hebben ondergaan, bij alle sporten uit te sluiten van deelname aan de vrouwencategorie.

De wedstrijden van de Khelif en Yu-Ting tijdens de Olympische Spelen zijn overigens nog niet gevochten. Khelif vecht morgen en Yu-Ting vrijdag.

