De Oranjezondag: Yvon zingt voor ouderen met dementie, ‘maar ook voor iemand van 29 jaar’

Yvon Kanters heeft gisteravond in De Oranjezondag grote indruk gemaakt als ‘dementie-zangeres’. Het is een bijzonder beroep waarbij zij ouderen met dementie weer even een leuke tijd geeft en een herinnering aan vroeger oproept. Kanters zingt echter ook voor een leeftijdsgenoot van 29 jaar met de ziekte.

De Oranjezondag op SBS6 met presentatrice Hélène Hendriks is terug op tv (zie kader) en had meteen een bijzondere gast. Yvon Kanters, dus. Zij is fulltime zangeres in verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Op televisie is er deze weken sowieso veel aandacht voor dementie. Adelheid Roosen en Hugo Borst maken er een aantal maandagen een programma over en Metro besprak Roosen & Borst in tv-rubriek Blik op de Buis.

‘Mensen met dementie een stukje verlichting geven’

„Ik zing in de zorg en dan met name voor mensen met dementie”, vertelt Kanters aan De Oranjezondag-bar. „Maar ook bijvoorbeeld in ziekenhuizen op de afdeling oncologie of in de psychiatrie. Wat ik doe is een stukje verlichting brengen in iemands dag en vooral voor de mensen met dementie een beetje de identiteit terugbrengen, door middel van muziek.”

Het meest aangrijpende voorbeeld gisteravond was het zingen van het Ave Maria met een zwaar dementerende oudere heer. De man zingt het woordelijk mee en ook nog eens met volume. We moeten hierbij vertellen dat deze meneer vorige week overleden is, maar dat de beelden wel op tv mochten worden uitgezonden. Yvon Kanters is gevraagd of zij deze week wil zingen bij zijn uitvaart, wat ze ook gaat doen.

Dementie, maar plotseling weer woorden kunnen vinden

„Je maakt het heel persoonlijk”, zegt Hélène Hendriks. „Is het ook niet zwaar voor je? Dat je verhalen meeneemt? Want er gebeurt voldoende en je ziet voldoende.” Yvon Kanters: „Ja, maar ik zou het niet zwaar noemen. Ik zie het meer in de dankbaarheid. Dan denk ik ‘ik ben zo blij dat ik jullie nog even iets mag teruggeven van vroeger. Iets wat mooie herinneringen oplevert, waarbij mensen opeens weer gaan dansen, zingen of ineens weer woorden kunnen vinden. Soms is het wel zwaar als een vader opeens z’n dochter weer heel stevig vastpakt, of als ik voor jong dementerende mensen zing.”

📺 De Oranjezondag Hélène Hendriks heeft wekenlang De Oranjezomer gepresenteerd, als vervanger van Vandaag Inside. Voorlopig is zij nu terug op zondag, met het tweede seizoen van De Oranjezondag. Vaste sidekick is Rutger Castricum. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn vanaf vanavond weer vijf dagen per week op SBS6 met hun talkshow Vandaag Inside te zien.

Dat laatste moet heel confronterend zijn: „Ik heb laatst voor iemand van 29 met dementie mogen zingen. Zij was echt de jongste, maar dat kwam heel dichtbij. Toen moest ik ook bedenken van ‘wat kan ik voor jou zingen?’ Het is ook mijn jeugd, dus toen kwam ik uit op De Kabouterdans. Dat vond ze leuk.” Liedjes uit de jongste jeugd worden door mensen met dementie vaak als eerste opgenoemd. Yvon Kanters: „Klein klein kleutertje bijvoorbeeld, of In de maneschijn. Als je kinderen bij ouderen betrekt, dat werkt eigenlijk ook altijd heel goed.”

Maar soms wordt er op een onvervalst popnummer ook lekker gedanst:



Yvon Kanters kan eigenlijk niet gaan huilen

„Breek je wel eens?”, wil Hélène Hendriks weten. Yvon Kanters: „Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Natuurlijk raakt het je wel, maar het voelt echt alsof ik daar voor die ander ben. Als ik ga huilen, dan kan ik er niet voor hén zijn. Ik put uit liefde voor het vak, maar vooral ook uit liefde voor de persoon.”

Je kunt De Oranjezondag terugzien via Kijk.nl.

