VVD wil minder arbeidsmigranten naar Nederland

De VVD wil dat er minder arbeidsmigranten naar Nederland komen. Dat zegt VVD-Kamerlid Thierry Aartsen in een interview met het AD. „Wij willen niet naar nul: we hebben werknemers uit andere landen hard nodig. Maar het moeten er wel minder worden dan nu.”

Aartsen schreef een nieuwe visie over arbeidsmigratie voor de partij en die wordt omarmd door de Kamerfractie, schrijft het AD. „Migratie is probleem nummer één, twee en drie op het moment. Dat bleek uit de verkiezingsuitslag, maar iedereen die een willekeurige dorpskroeg binnenloopt en vraagt waar mensen zich zorgen over maken, krijgt dat ook te horen.” Volgens de VVD’er komt dat niet omdat mensen een hekel aan migranten hebben, maar omdat de druk op de samenleving enorm is. „Het piept en het kraakt in de zorg, in het onderwijs en met het tekort aan woningen.”

Aartsen denkt arbeidsmigratie te ontmoedigen door bedrijven te stimuleren te investeren in machines in plaats van goedkoop personeel aan te trekken. „Investeren in automatisering en robots moet aantrekkelijker worden. Tegelijkertijd willen we fiscale regelingen afbouwen die het voor arbeidsmigranten aantrekkelijk maakt om hier te komen.”

De eisen voor de huisvesting van arbeidsmigranten moeten strenger en werknemers dienen zelf verantwoordelijk te zijn voor goede huizen voor hun personeel. „Verander het systeem zo dat de al overvolle woonwijken worden ontlast. Dus een werkgever die in zee gaat met een pandjesbaas die een huis verkamert in een stadswijk, krijgt dat voordeel niet. Maar iemand die aparte flexwoningen op het terrein van het bedrijf neerzet wel.”

De VVD wil dakloze en overlastgevende EU-arbeidsmigranten terug kunnen sturen naar het land van herkomst. Ook pleit de partij voor een landelijk registratiepunt zodat duidelijk is wie in Nederland werkt en verblijft.

