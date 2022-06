Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is podcast Wat Goéééd! van de familie Meiland echt zo goed? ‘Begraaf mij maar in eigen tuin’

„Nou meid… en maar kuchen!” „Britt Dekker aan de telefoon??? Wat goéééd!” Kun je daar niet tegen? Luister dan niet naar de nieuwe podcast Wat Goéééd! van de familie Meiland. Wie wel benieuwd is, lees gerust verder.

Vorige week vrijdag was hij er opeens. Een alleen maar positieve podcast van tv-stel Martien Meiland en zijn (nog altijd) vrouw Erica Renkema. Wat Goéééd! heet ie, naar de vaste positieve uithaal die we van Martien zo goed van tv kennen. Deze podcast staat centraal in Blik op de Buis, de Metro-rubriek waarin Erik Jonk nieuwe of opmerkelijke programma’s van reguliere zenders of streamingdiensten bespreekt.

Podcast Wat Goéééd kun je ook kijken

Mocht je je afvragen wat een podcast (Metro plaats elke donderdag overigens vijf ‘favorieten’) in de Blik op de Buis-rubriek doet, het antwoord staat hierboven in het tussenkopje al. Wat Goéééd! kun je natuurlijk luisteren (hier), maar via Kijk.nl ook zien. Maar eh, is dat Wat Goéééd! – zit het al je hoofd? – wel zo goed? Metro bespreekt aflevering 1, die we eerder aankondigden, op weg naar de nieuwe. Die verschijnt vanmiddag om 16.00 uur.

Positiviteit, daar draait het bij de familie Meiland in hun podcast om. „Met zoveel ellende en negativiteit in de wereld vinden we het hoog tijd voor een podcast over alléén maar de goede en mooie dingen in het leven”, vindt Martien Meiland. „Elke aflevering is weer een feestje”, vult Erica aan. Met een beetje positiviteit is weinig mis natuurlijk. Al zal het bij veel Nederlanders, denkend aan Martien, meteen een ‘oh nee, dat wordt een gevalletje too much‘ opleveren. Laten we eerlijk zijn: mensen die de Meilandjes op tv niet trekken, trekken een podcast van 40 minuten al helemaal niet. Fans genoeg voor het televisiegezin echter, meer dan 1 miljoen normaal gesproken, dus blijven er genoeg potentiële luisteraars en kijkers over.

Zes vaste items van de familie Meiland

„Jij denkt dat je dat dus kan, alleen maar positief zijn?”, trapt Erica Renkema af. „Dat ga ik wel proberen Erica”, antwoord haar eega. De twee zitten aan een hoge tafel. Papieren voor de neus, twee glazen wijn en bakjes met hapjes voor het grijpen. Aan het begin leest Martien iets te veel voor. Dat maakt gelijk ook leuk duidelijk dat het schaamteloos eerlijk is. Duo Meiland zit tenslotte in beeld. Soms kuchend (Erica, of eigenlijk heel vaak). Dan weer gekke bekken trekkend bij een niet zo smakelijk hapje (Martien, ‘nee hoor, die pepertjes zijn niets’). „Niet met je mond vol praten”, meldt de dame des huizes nog even als handige podcast-tip.

De twee werken volgens een vast stramien van zes items, anders wordt het een zooitje. Tikt iemand met een mes tegen het wijnglas, dan betekent dat ‘afkappen, volgende onderwerp’. Er wordt heel wat afgetingeld.

Item 1: persoonlijk goed nieuws

Dat zijn mooie inkoppertjes om het komende nieuwe (zevende!) tv-seizoen aan te kondigen. Dochter Maxime die binnenkort gaat trouwen bijvoorbeeld. Het feit dat Erica nu ‘het landsbelang’ dient in de gemeenteraad van Noordwijk. Minst aantal mensen in de bijstand in acht jaar (er kan mooi even naar het afgelopen seizoen Chateau Bijstand worden verwezen). Chateau Meiland, dat in Frankrijk eindelijk is verkocht. En dat we op televisie alwéér een verhuizing gaan zien. „Onze nieuwe Hof van Eden.” Maar ho, wacht, foei, negatief nieuws: Martien heeft zijn mooie geruiten jasje bij het afscheid van het chateau in Frankrijk laten liggen. Strafpunt.

Er volgt ook nog wat goed nieuws over andere bekende mensen dan de familie Meiland zelf. Amalia en studeren in Amsterdam bijvoorbeeld. Da’s een beetje middeleeuws nieuws inmiddels.

Item 2: een spelletje

We kennen het allemaal wel: het dilemmaspel. Je krijgt twee mogelijkheden voorgelegd, waarbij je er eentje móét kiezen en erbij vertellen waarom. Martien krijgt de leukste twee. Elke dag je haar wassen met mayonaise of voor altijd door een megafoon praten (hij kiest mayo). En: begraven worden in je eigen tuin of opgezet worden naast hond Bommel. Hij kiest zowaar voor de tuin (‘gezellig’) in plaats van opzetten en voor eeuwig blijven bestaan. Erg leuk dat laatste dilemma, maar gaat verder helemaal nergens over natuurlijk. Wil je zelf een dilemma naar Martien en Erica Meiland opsturen? Dan kan via een een mailtje naar [email protected] „Drie e’s!”, voegt Erica nog even toe.

Item 3: positief roddelen

Centraal deze keer: de liefde. Het ‘nieuws’ is vooral weer stokoud, maar de familie Meiland doet er wel haar en zijn eigen zegje over. Douwe Bob heeft gemeenschap gehad met Katja Schuurman, oppert Martien bijvoorbeeld. „Op een wc van Boerderij Van Dorst waar ik ook ben geweest.” Erica vindt gemeenschap klinken als de jaren vijftig, Martien houdt niet van het woord neuken.

Leuk: „We moeten iets zeggen over Jeemie Treenieteee”, zegt Erica. „Maar ik weet niet wie dat is. Jij?” „Nee, ik ook niet”, geeft Martien toe. Live googlen levert tv-presentator Jamie Trenité op, hij wordt vader. Maar heerlijk schaamteloos is het weer wel. De productie van de podcast verzint iets voor je, terwijl jij geen idee hebt…

De familie Meiland beloont Raven van Dorst

Item 4: BN’er in het zonnetje

Raven van Dorst van datzelfde tv-programma Boerderij Van Dorst verdient het eerste zonnetje van podcast Wat Goéééd!. Martien Meiland legt uit: „Met mij en Caroline van der Plas had Raven 700.000 kijkers. Nu heeft zij, eh hen, er twee weken achter elkaar al meer dan 1 miljoen!”

Item 5: een gast bellen

Britt Dekker heeft de primeur. Da’s iemand die Martien door tv-spelletjes al een eeuw kent natuurlijk, maar voor een vrolijke noot is Britt altijd goed. „Zij is alleen maar positief”, vindt hij. Haar positieve nieuws bij het beeldbellen: Britt woont bij haar paarden en wordt wakker van het getrappel van de hoeven, haar grote droom. En ze is nog altijd maar wat blij met haar paard George die ze volgens haar tv-contract van John de Mol heeft gekregen. „Die lult tenminste niks door.” Britt Dekker heeft het dan overigens over haar paard.

Item 6: vermoorden

‘Ik kon je deze week wel vermoorden omdat…’ ‘Maar ik houd toch wel van je omdat…’ En dat moeten Martien en Erica Meiland dan invullen. Gaat verder nergens over natuurlijk, maar goed.

👌 Meilandjes staan op 1 Je kunt vinden wat je er van vindt – en Metro ook – maar de familie Meiland heeft met Wat Goéééd de nummer 1-positie veroverd op de Spotify-podcastlijst. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt. Die notering kunnen Martien en Erica met de tweede aflevering op komst alvast mooi in hun zak steken.

Eindoordeel voor Martien en Erica Meiland – Renkema

Is het wat, dat Wat Goéééd! van de Meilandjes? Deze rubriekverslaggever moet toegeven dat hij Chateau Meiland met grote regelmaat ziet. Hij trekt het duo en hun dochters Maxime en Montana wel. De podcast is met 40 minuten alleen die twee achter hun tafel als gezegd wel wat aan de lange kant. De fans zullen het waarderen. Mensen die de Meilandjes op tv niets vinden, zullen het horror vinden.

Aantal blikken: 2,5 uit 5.