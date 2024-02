Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Over Mijn Lijk-Eva in Sophie & Jeroen: ‘Plan maximaal drie maanden vooruit’

De 25-jarige Eva veroverde dit seizoen de harten van Over Mijn Lijk-kijkers. In talkshow Sophie & Jeroen vertelt ze hoe het nu met haar gaat en blikt ze terug op haar deelname.

Eva heeft uitgezaaide longkanker. Die vernietigende diagnose kreeg ze toen ze 22 jaar oud was.

Eva in Sophie & Jeroen

Tegen de verwachting in leeft ze nog steeds. Eva had zelf niet verwacht dat ze het programma nog had kunnen kijken. Meer dan een jaar geleden bleek ze uitzaaiingen in haar hoofd te hebben. „Toen gaven ze me nog acht maanden en dat kon zelfs lang zijn.”

Presentatrice Sophie Hilbrand vraagt zich af hoe Eva zo positief blijft. Moet ze daar haar best voor doen? „Totaal niet”, lacht ze. „Ik ben sowieso van mezelf een blij persoon. Ik kan ook niet lang met dingen zitten. Als ik een slechte uitslag krijg, voel ik me twee dagen even kut. Daarna ga ik weer door. Er lang mee zitten heeft geen nut.”

Eva’s vader is ook aangeschoven. Hij staat er hetzelfde in als zijn dochter. „Er is altijd wel ergens licht aan de horizon”, zegt hij. Dat neemt niet weg dat het als vader „zwaar klote” is om zijn dochter zo te zien. „Je verwacht niet dat je dochter ernstig ziek wordt en op die manier eerder zal gaan overlijden dan jezelf.”

Levensverwachting

Presentator Tim Hofman, ook aan tafel, vertelt dat de dood de afgelopen vijfenhalf jaar een grote rol in zijn leven is gaan spelen. Als hij op donderdag naar de psycholoog gaat, komt het regelmatig even voorbij. „Ik heb met mezelf afgesproken, als het niet meer lukt, dan stop ik ermee. Als ik niet meer goed naar iemand als Eva kan luisteren, dan heb ik niet veel meer te bieden.”

Eva weet niet precies wat haar levensverwachting is.„Ik heb morgen toevallig een scan en dan weet ik of de huidige kuur aanslaat. Want het is nu aan het groeien sowieso. Als dat niet aanslaat, dan weet ik niet of er een volgende behandeling is. En als die er is, is het waarschijnlijk heel experimenteel.”

‘Plan maximaal drie maanden vooruit’

Hilbrand vraagt zich of Eva bang is voor de dood. „Eerst niet, maar inmiddels wel. Dat komt ook door het traject dat ik nu heb meegemaakt. In juni ging het heel slecht en had ik voor mijn gevoel een bijna-doodervaring.”

Hoe leeft ze haar leven? „Ik plan maximaal drie maanden vooruit. Dat is eigenlijk al ver. Alles wat ik afspreek, is onder voorbehoud.” In Over Mijn Lijk zagen we dat Eva toeleefde naar haar bruiloft en haar vijfentwintigste verjaardag. „Ik had dat toeleven heel erg nodig. Ik ben ervan overtuigd dat je altijd iets leuks op je horizon moet hebben staan, maar op dit moment heb ik vooral behoefte om lekker samen met familie en vrienden te zijn.”

Eva ziet een groot verschil met hoe ze was voor de diagnose. „Ik was echt een people pleaser. Ik wilde het anderen naar hun zijn maken. Als ik een feestje had waar ik ging zin in had, dan ging ik toch maar. Nu heb ik daar echt schijt aan. Ik denk eerst aan mezelf.”

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

