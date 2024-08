Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook morgen code geel, vanwege onweersbuien

De herfst lijkt tijdelijk zijn intrede te doen, zou je denken als je naar buiten kijkt. Vandaag geldt code geel vanwege zware windstoten, maar het KNMI heeft nu ook voor morgen code geel afgegeven, vanwege onweersbuien.

Code geel geldt morgen voor het oosten van het land. Aan het einde van de middag en in het begin van de avond is daar kans op stevige onweersbuien, mogelijk met zware windstoten, veel neerslag en flinke hagelstenen. Daarvan kunnen verkeer en buitenactiviteiten last krijgen. Vandaag zou de wind aan het eind van de middag moeten afnemen.

Het KNMI geeft code geel af als er meer dan 50 millimeter regen valt binnen 24 uur of wanneer er windstoten van meer dan 75 kilometer per uur gemeten worden. Dat gebeurt maximaal 48 uur van tevoren en alleen als het KNMI met minimaal 60 procent zekerheid kan zeggen dat het verwachte weerbeeld optreedt.

Slecht weer tijdens Grand Prix

Dit weekend staat de Dutch Grand Prix op de planning in het Noord-Hollandse Zandvoort. Er staat vanochtend een harde wind, maar morgen zal de badplaats dus niet geplaagd worden door onweersbuien. Code geel geldt immers alleen voor het oosten van het land.

Wel doen F1-fans er goed aan een ponchootje mee te nemen, mocht het tijdens de races gaan regenen (en die kans zit er dik in). Max Verstappen heeft al aangegeven dat hij zich er niet veel zorgen over maakt, al zijn de auto’s wel gevoelig voor de wind. Vandaag zijn op het circuit de eerste trainingsritten.

Aan zee kan het vandaag hard waaien en is er kans op zware windstoten tot 75 à 80 kilometer per uur in open gebieden. Het wordt ongeveer 21 graden.

Ben je van plan naar de Dutch Grand Prix te gaan, maar weet je nog niet hoe je er het beste komt? Met de auto is in ieder geval geen optie, maar gelukkig zijn er daarbuiten nog meer mogelijkheden. We sommen ze voor je op.

