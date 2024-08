Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hockeyer Duco Telgenkamp reageert op actie tijdens Olympische Spelen, die nogal wat tongen losmaakte

Hockeyer Duco Telgenkamp kon het gisteren bij de winst tegen Duitsland op de Olympische spelen niet laten om een pesterig gebaar richting de keeper te maken. Zijn actie maakte tongen los bij menig kijker en Telgenkamp reageert op zijn eigen gedrag. Want was het onsportief of een te verwachten reactie?

Gisteren sleepten de Nederlandse hockeymannen op de Olympische Spelen een gouden plak binnen. En dat was 24 jaar geleden dat dat voor het laatst gebeurde.

Actie Duco Telgenkamp maakt tongen los

De wedstrijd zorgde voor nogal wat emotie bij beide teams. Zo gooide de Duitse keeper Jean-Paul Danneberg vooraf over de finale wat olie op het vuur: „We komen daar met een hele brede borst naar voren binnen, omdat ik denk dat de Nederlanders echt bang voor ons zijn. Wij winnen vaker van hen dan zij van ons. Ze weten heel goed dat we de kwaliteit hebben om ze te verslaan, net als in de groepsfase.”

Toen de Nederlanders wonnen, kon spits Duco Telgenkamp het niet laten om daarna richting de Duitse keeper een aantal ‘pestende’ gebaren te maken. En daarmee maakte hij nogal wat tongen los. Op social media werd zijn actie veel besproken.



Heb je als team goud gewonnen ga je zo viraal. Wat een domme brallerige actie. #Hockey https://t.co/zVTgGh9d9Z — Isabelle Sternheim (@Respect_4life) August 8, 2024



Telgenkamp mist nèt de ervaring om een winnaar met klasse te zijn. Lullig dit. #Hockey #Paris2024 pic.twitter.com/8WZoiljGao — Ingenoor (@IngeNoor) August 8, 2024



Hockeyer reageert op actie tijdens finale Olympische Spelen

De hockeyer reageerde tegenover RTL Nieuws op zijn actie tijdens de Olympische finale. „De reactie daarna was niet goed. Daar heb ik achteraf ook spijt van. Het was uit emotie.” Maar hij benadrukt ook dat de uitspraken van de Duitse keeper ook voor extra emotie in de wedstrijd zorgden. „Ik denk dat hij dat niet had moeten doen, net als dat ik die reactie niet had moeten doen.” Waarna hij opnoemt dat hij nu hard wil gaan genieten van de gouden medaille.

De spits vervolgt: „Ik heb maar weinig nodig om geprovoceerd te raken. Misschien is dat een slecht ding.” Waarna de RTL Nieuws-verslaggeefster zegt: „In de topsport is dat volgens mij nooit een slecht ding.” En daar is Telgenkamp het mee eens. „Kijk maar”, zegt hij terwijl hij naar zijn gouden medaille kijkt.

Jan Joost van Gangelen neemt het op voor Telgenkamp

Ook bij De Oranjezomer kwam de actie van Telgenkamp ter sprake. Jack van Gelder noemde het een „smetje” en „gênant”. Maar sportjournalist en oud-hockeyer Jan Joost van Gangelen was het helemaal niet eens met Van Gelder. Volgens hem hadden de Duitsers in een interview de boel opgeblazen. „Dus nu konden ze een lange neus maken. Wat maakt dat nou uit.”

Maar Van Gelder benadrukt dat het niet hoort. „Dit zijn mannetjes van 20, 22 jaar. Die Telgenkamp is een spitstie. Maakt toch niet uit”, aldus Van Gangelen. En meer kijkers deelden overigens die mening.



Is het wel sportief om als Duitse keeper een dag van te voren in de media te verkondigen dat dat Nederland niks te vertellen heeft in de finale? Is dat sportief? Dan kan je dit verwachten.

En iedereen die dit onsportief vindt. Ga breien.#Hockey #duined pic.twitter.com/aMCLQftmnJ — Remco (@Topdob11) August 8, 2024

