Kijkers verontwaardigd over Slimste Mens-deelnemer Lotfi El Hamidi: ‘Hork’

Journalist Lotfi El Hamidi heeft zich de woede van veel kijkers van De Slimste Mens op zijn hals gehaald. Na afloop van de dagfinale, waarin El Hamidi geen stand wist te houden, gebeurde er volgens veel kijkers namelijk iets geks: hij kon het in eerste instantie niet opbrengen zijn tegenstander te feliciteren. En dat is veel kijkers niet ontgaan.

Klimaatactiviste Hannah Prins is met 322 seconden de slimste van de dag. Dat betekent dat journalist Lotfi El Hamidi en actrice Maartje van de Wetering het tegen elkaar op moeten nemen tijdens de dagfinale.

Uitgebreide kennis over Tante Sidonia

Hoewel El Hamidi en uitdager Van de Wetering nek aan nek aan de slotrace van de dag beginnen – 254 tegen 228 seconden – is het Van de Wetering die er met de winst vandoor gaat. Al tijdens de eerste vraag loopt El Hamidi een achterstand op, dankzij de uitgebreide kennis van Van de Wetering over Tante Sidonia.

Die achterstand weet El Hamidi dan ook niet meer in te halen, de seconden tikken voor zijn neus weg. Met nog maar twee seconden op de klok mag El Hamidi weliswaar als eerste antwoorden, maar er is te weinig tijd om de overgebleven 67 seconden van Van de Wetering weg te spelen.

„Je hebt een hele mooie poging gewaagd, maar Maartje stond nét iets te veel voor, want anders had je het nog gered ook”, spreekt presentator Philip Freriks hem bemoedigend toe. Maar El Hamidi baalt zichtbaar van zijn verlies. „Ja joh, had gekund.”

Kijkers noemen deelnemer Slimste Mens hork

Hoewel hij zegt met opgeheven hoofd de studio te verlaten, blijven de felicitaties op het moment dat ze gebruikelijk worden gegeven uit. En dat leidt tot verontwaardiging bij veel kijkers van De Slimste Mens. „Als je verliest in de finale vind ik het wel zo netjes om de persoon die gewonnen heeft te feliciteren”, schrijft een kijker op X. „Felicitaties voor je tegenstander en niet voor jezelf. Dat heet opvoeding”, schrijft een ander. Nog een kijker noemt de NRC-journalist zelfs een ‘hork’. „Hij feliciteert zijn tegenstander niet. Wat een hork.”

Maar de verontwaardigde kijkers waren te vroeg met hun uitingen op X. Wie niet meteen wegzapt en de afkondiging van Freriks afwacht, ziet dat El Hamidi zijn tegenstander alsnog een hand geeft terwijl de lichten in de studio doven.

De Slimste Mens terugkijken kan via NPO Start.



Als je verliest in de finale vind ik het wel zo netjes om de persoon die gewonnen heeft te feliciteren #deslimstemens — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) August 7, 2024



NRC mannetje verliest in finaleronde.#Lofti #DeSlimsteMens Feliciteert zijn tegenstandster NIET. Wat een hork. pic.twitter.com/EUcjGjPQJL — Martin van Stuijvenberg (@MvStuijvenberg1) August 7, 2024

