Race der races: vol verwachting voor Femke Bol, maar haar concurrente was echt véél te goed

‘Finkie Boo! Finkie Booooooo!’, hoopten we vanavond in verschillende talen weer bij de naam Femke Bol te horen uitschreeuwen. Maar op de 400 meter horden had onze atletiekheldin eigenlijk geen schijn van kans. Wat zal er in de Nederlandse huiskamers zijn gebaald om de race der races. Maar eerlijk is eerlijk: de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone (wereldrecord in 50.37) was werkelijk veel te goed.

Bol lag bijzonder ver achter de winnares en eindigde zelfs nog achter Anna Cockrell, ook uit de VS. Brons dus, net als drie jaar geleden in Tokio.



😣 Ze kon het niet bolwerken tegen de Amerikaanse McLaughlin-Levrone en dus staat er een verdrietige Femke Bol voor de microfoon van verslaggever Jeroen Stekelenburg: 'Ik snap het gewoon echt niet. Ik ben in bloedvorm en dan loop ik zo'n slechte race.' #nossport #atletiek pic.twitter.com/YSEuPOwKxO — NOS Sport (@NOSsport) August 8, 2024

Was opnieuw goud voor Femke Bol tijdens de Olympische Spelen in Parijs ook wel zo vanzelfsprekend? Nee, helemaal niet. Mensen die atletiek niet goed volgen, hebben vandaag misschien gedacht dat het volgende goud voor Femke Bol (24) ‘appeltje eitje’ zou zijn. Dat is niet zo gek, de Amersfoortse lijkt namelijk álles te winnen. Individueel vooral, maar afgelopen week in Frankrijk ook met de gemengde estafetteploeg 4×400 meter; een zege die de wereld door de fameuze eindspurt van Femke Bol verbaasde. Daar komt ook die mooie Finke Booooo vandaan.

Eén wat mysterieuze dame sneller dan Femke Bol

Echter, er is één dame op de wereld die sneller is dan Femke Bol. Dat is Sydney McLaughlin-Levrone uit de Verenigde Staten. Zij laat zich echter, ondanks dat ze een enorme ster is, amper zien. Deze dame uit New Jersey nam het nog maar twee keer tegen onze Femke op. De primeur was drie jaar geleden, tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Daarna volgende nog het WK van 2022, in Eugene in Amerika. Die wedstrijden eindigden in twee maal goud voor… Sydney McLaughlin. De stand voor vandaag was dus 0-2 in het nadeel van Femke Bol.



🔥🇫🇷 | Tranen bij Femke Bol, voor wie dit brons niet glanst. Ze slaat zichzelf voor het hoofd… 🥉🇳🇱 #Paris2024 📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/ntdc7b7jQz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 8, 2024

Onze snelle landgenote is wel de huidige wereldkampioen (Boedapest 2023). Bol haalde goud, terwijl haar grootste maar ook mysterieuze concurrente ontbrak. Maar afgelopen juni gebeurde er tijdens de Amerikaanse plaatsingswedstrijden voor de Olympische Spelen weer iets om misschien wel wakker van te liggen. Sydney McLaughlin liep een wereldrecord om U tegen te zeggen: 50.65 seconden. Dat was hárd en dat vond Femke Bol ook. Vandaag ging McLaughlin dus nóg sneller.

Eindelijk weer een duel

Eindelijk was er vanavond in een uitverkocht en kolkend stadion weer eens ‘een Bol – McLaughlin’ om goud, nog maar de derde dus. Drie maal werd geen scheepsrecht, het werd 0-3. Metro noemt de wedstrijd in de kop race der races en dat geldt zeker voor beide deelneemsters aan die race en voor atletiekliefhebbers uit Nederland. In Argentinië, Indonesië of waar dan ook, zullen ze vanmorgen met de gedachte aan dat treffen niet zijn opgestaan. Maar toch, Bol – McLaughlin was tijdens de Olympische Spelen in Parijs iets waar heel de atletiekwereld naar uitkeek.



🔥🇫🇷 | Het wordt brons voor Femke Bol. Er stond geen maat op Sydney McLaughlin-Levrone, die een wereldrecord loopt. 👏👏 #Paris2024 📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/Zb7jZX9VRA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 8, 2024

‘Veel verder dan goud’

Hopelijk komen er meer races der races. Femke Bol is natuurlijk hartstikke bijzonder, maar dat geldt zeker voor de Amerikaanse. Sydney McLaughlin heeft het in de aanloop naar haar prachtige sportcarrière niet gemakkelijk gehad. Op jonge leeftijd werd zij op school geslagen en gepest en de druk van het presteren sloeg toen zij tiener was om in angst. Dit valt te lezen in haar boek Far Beyond Gold (veel verder dan goud). Naast haar echtgenoot Andre Levrone, een voormalig American football-speler, vindt McLaughlin vooral steun in God. Daarover zei de hordenloopster eerder: „Mijn geloof in God gaat boven alles, ook boven goud.” De Heer was haar vanavond goed gezind.

En Femke Bol? Die heeft nog een 4×400 meter estafette dames op het programma. Hopelijk kan zij de flinke teleurstelling verbijten en verschijnt zij aan de start.



