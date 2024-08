Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nachtbrakers scoren beter dan ochtendmensen

Ben jij een nachtbraker? Dan hebben we goed nieuws voor je: uit nieuw onderzoek blijkt dat nachtbrakers beter scoren in intelligentie-, redeneer- en geheugentests dan ochtendmensen.

Ja, echt. Het Britse onderzoek wijst uit dat nachtbrakers zelfs „superieure cognitieve functies” hebben tegen opzichte van vroege vogels.

Nachtbrakers vs ochtendmensen

Het onderzoek werd gedaan door professoren van Imperial College London. De onderzoekers vergeleken gegevens van meer dan 26.000 volwassenen die intelligentie-, redeneer-, reactietijd- en geheugentests hadden voltooid.

Daarbij ontdekten ze dat nachtbrakers „superieure cognitieve functies” hebben en beter scoren op intelligentie-, redeneer- en geheugentests. Ochtendmensen daarentegen scoren het laagst op deze testen. „We ontdekten dat mensen die ‘s avonds actiever zijn, het beter doen op cognitieve tests dan ochtendmensen”, vertelt hoofdonderzoeker Raha West.

Jongeren en ouderen

De onderzoekers concludeerden daarnaast dat vooral het tijdstip waarop mensen zich het meest alert en productief voelen, hun cognitieve prestaties kan beïnvloeden. Dit zagen de onderzoekers vooral bij oudere volwassenen, aldus West.

In het geval van jongeren en jongvolwassenen is er volgens de onderzoekers wél enig voordeel om wat eerder naar bed te gaan en eerder wakker te worden. Dit is omdat deze groep voornamelijk laat opblijft om sociale redenen, terwijl oudere volwassenen volgens de onderzoekers laat opblijven vanwege productieve redenen – die dus goed zijn voor het brein.

Goede nachtrust

Maar ongeacht of iemand een nachtbraker of een ochtendmens is, raden de onderzoekers een nachtrust van tussen de zeven en negen uur per nacht aan. „Zowel te weinig als te veel slaap kan een negatieve invloed hebben op de cognitieve functie”, concludeert West.

„Beide chronotypes kunnen goed presteren als ze hun activiteiten afstemmen op hun natuurlijke ritmes en prioriteit geven aan goede slaapgewoonten. Het gaat er echt om dat je voldoende, kwalitatief hoogwaardige slaap krijgt om je cognitieve gezondheid te ondersteunen.”

