Rafaël van der Vaart stoort zich aan sportjournalist Jeroen Stekelenburg: ‘Het is nu wel klaar, hè’

Ons eigenste Oranje-spelers sleepten gisteravond in het Duitse München een 3-0 overwinning tegen Roemenië binnen. Maar toen sportjournalist Jeroen Stekelenburg na de wedstrijd Joey Veerman vragen bleef stellen over zijn eerdere ‘slechte’ wedstrijd, irriteerde dat overduidelijk Rafaël van der Vaart tijdens de nabeschouwing.

Nederland is door naar de kwartfinales op het EK voetbal in München. Weet jij trouwens hoeveel geld Oranje met de afgelopen wedstrijden verdiende? Tegen Roemenië floreerde het Oranje-team gisteravond en dat werd beloond met een overwinning.

Nabeschouwing met Rafaël van der Vaart

De vorige wedstrijd daarentegen was een pijnlijke pot tegen Oosterijk. Waarbij Oosterijk met 3-2 won. Speler Donyell Malen, maakte een eigen doelpunt en voor middenvelder Joey Veerman was deze wedstrijd extra pijnlijk. Hij was ‘zichzelf niet’ en presteerde onder de maat. Bondscoach Ronald Koeman besloot hem daarom uit het veld te halen, waarna een aangeslagen Veerman op de bank belandde.

Gisteravond was er natuurlijk na de wedstrijd tegen Roemenië ook een nabeschouwing. Waar onder meer Pierre van Hooijdonk en Rafaël van der Vaart de wedstrijd bespraken. Sportjournalist Jeroen Stekelenburg sprak na afloop met wat spelers, waaronder Veerman.

Jeroen Stekelenburg hamert op ‘slechte’ wedstrijd Joey Veerman

Stekelenburg kon het daar niet laten om meermaals naar het vorige optreden van Veerman te vragen. „Er zit voor jou natuurlijk veel meer achter deze overwinning. Jij heb een turbulente week achter de rug. Hoe komt deze wedstrijd dan op jou af?”, aldus de sportjournalist.

Volgens Veerman is het lastig dat er nog zo veel dagen tussen de volgende wedstrijd zaten. Hij wilde graag opnieuw laten zien wat hij kan. „Het was niet de makkelijkste week uit mijn carrière. De eerste twee dagen waren even moeilijk. Daarna heb ik de knop weer omgezet en hard getraind.”

Joey Veerman toch gespeeld tijdens EK-wedstrijd tegen Roemenië

Toch wil Stekelenburg nog een vraag stellen over vorige week. „Heb jij een verklaring gevonden? Je weet zelf ook wel dat er in die wedstrijd van alles misging.” Veerman knikt ‘nee’. „Ik ben er ook wel klaar mee moet ik zeggen”, antwoordde Veerman. Waarna Stekelenburg benadrukt dat hij toch echt vragen daarover moet stellen. Maar de voetballer legt uit dat hij sinds de familiedag definitief een streep onder zijn ‘slechte’ optreden zet. „Ik heb er niet zoveel meer aan om erop terug te blikken.”

Veerman werd tegen Roemenië niet in de basis opgesteld. Na de 1-0 zette Koeman hem opnieuw in het veld. „Ik ben heel blij dat ik toch nog 25 minuten mocht invallen”, aldus Veerman. Stekelenburg vraagt of de voetballer weet wat er allemaal over hem gezegd is de afgelopen dagen. „Je carrière in Oranje zou voorbij zijn?”. Waarna Veerman: „Zo!”, antwoordt. Hij heeft bewust geen reacties gelezen of aangehoord. „Ik denk dat ik dat goed heb gedaan als ik het zo hoor.”

Rafaël van der Vaart stoort zich aan vragen

Maar Van der Vaart was overduidelijk niet gecharmeerd van de vragen van Stekelenburg. „Het is nu wel klaar, hè? Ik vind deze vragen… Eén keer is oké, hij heeft gewoon slecht gespeeld”, aldus een geërgerde Van der Vaart.

Presentator Gert van ‘t Hof probeert de boel te sussen. „We hadden hem nog niet gehoord, dus dan is het logisch om nu die vragen te stellen.” Maar daar is Van der Vaart het niet mee eens: „Een week erna is het wel klaar.” Overigens zijn Stekelenburg en Van der Vaart het wel vaker niet met elkaar eens.

In ieder geval is Nederland door naar de kwartfinales en spelen zij de volgende EK-wedstrijd tegen Turkije.

Je kijkt de EK-wedstrijd en nabeschouwing terug via NPO

