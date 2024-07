Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Festivalgangers moeten rekening houden met wisselvallig weer

Festivalgangers staat een nat weekend te wachten. Komend weekend vinden onder meer Down The Rabbit Hole, Rock Werchter, Awakenings en By the Creek plaats, maar echt lekker weer wordt het niet.

Het is officieel al zomer, maar toch moeten festivalgangers rekening houden met bewolking, veel regen en temperaturen onder de 20 graden…

Wisselvallig weer

In Beuningen, waar Down The Rabbit Hole plaatsvindt, wordt morgen nog flink wat regen verwacht, dus bezoekers moeten rekening houden met een modderige ondergrond op de campings. Donderdag en vrijdag blijft het grotendeels droog, al is een enkele bui niet uitgesloten. De zon breekt regelmatig door en het wordt ongeveer 19 graden.

Zaterdagochtend kan het stevig regenen. Het lijkt er wel op dat de buien in de vroege ochtend overtrekken, voordat het festivalterrein weer opengaat, al is de exacte timing onzeker. Zondag zijn de neerslagkansen klein en schijnt de zon vaker. Daardoor stijgt de temperatuur iets tot 21 graden. Weeronline waarschuwt dat de zon vrij fel is, waardoor de onbeschermde huid snel kan verbranden.

Grondwater

Ook bij andere festivals is het weer wisselvallig, met de meeste regenkansen op zaterdag. In het binnenland wordt het ruim 20 graden en aan de kust ongeveer 18 graden.

Door de hevige regenval van de afgelopen maanden kampen veel festivals met problemen. Down The Rabbit Hole zette tijdelijk de verkoop van parkeerkaarten op pauze, omdat de parkeerterreinen mogelijk onbruikbaar waren door de hoge grondwaterstand. Maandag maakte de organisatie bekend dat alle parkeerterreinen toch opengaan.

