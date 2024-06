Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel miljoen euro heeft Oranje al verdiend op het EK

Het EK is in volle gang. Met twee wedstrijden voor Oranje achter de boeg, waaronder een gelijkgespeelde wedstrijd gisteravond, is de financiële teller ondertussen opgelopen. Het totale prijzengeld van het EK in Duitsland bedraagt 331 miljoen euro. Tot hoe ver zal Oranje het schoppen?

Het Nederlands elftal heeft tot nu toe 10,75 miljoen euro bij elkaar gevoetbald op het EK.

Startpremie EK

De startpremie voor het toernooi is 9,25 miljoen euro. Het gewonnen eerste groepsduel met Polen (2-1) leverde 1 miljoen euro op en het gelijkspel van gisteravond met Frankrijk was goed voor 500.000 euro.

Van de Oranje-internationals hield Memphis Depay het minst goede gevoel over aan het doelpuntloze gelijkspel tegen Frankrijk op het EK. Net als in de openingswedstrijd tegen Polen kon de aanvalsleider zijn stempel niet op het spel drukken.

‘Wil een betere bijdrage leveren’

„Het was voor mij lastig om de bal vast te houden. Ik denk dat Frankrijk het goed deed. We speelden in hele grote ruimtes. Ze probeerden mij te omcirkelen en ik kon de bal niet echt kaatsen naar iemand om mij heen. Ook konden we geen driehoekjes spelen. We zullen dit analyseren”, keek Depay terug.

„Voordat het toernooi begon, had ik het wel”, aldus Depay. „Nu krijg ik weinig ballen en kom ik weinig in het spel voor. Dat hoop ik te verbeteren. Ik wil een betere bijdrage leveren. Hopelijk kunnen mijn ploeggenoten daarbij helpen.”

Gelijkspel Oranje

Voor de buis waren sommige supporters teleurgesteld vanwege het gelijkspel blijkt op sociale media, maar dat mag de pret niet drukken. „Zo goed als geplaatst, maar we blijven klagen”, zegt een X-gebruiker bijvoorbeeld.



1e in de poule, zo goed als geplaatst, maar we blijven klagen. Echt Hollands? #NEDFRA — Toine (@vanSonenBreugel) June 22, 2024



#NEDFRA word een beetje moe van dat nederlandse pessimisme, we spelen gelijk tegen misschien wel het beste land van de wereld. met een onterecht afgekeurd doelpunt. — joris (@boynoon) June 22, 2024



Iedereen vindt dit #Frankrijk zo goed, maar het feit is ook dat ze zelf nog geen goal gescoord hebben op dit #EK! #nedfra #oranje — Peter van der Molen (@petervdmolen84) June 22, 2024

Europese eindronde

Het vlaggenschip van het Nederlandse voetbal ligt met 4 punten uit twee duels op koers voor een plek in de achtste finales. Want de nummers 1 en 2 en de vier beste nummers 3 van de poules overleven de groepsfase van de Europese eindronde. De beste zestien ploegen van het EK worden met 1,5 miljoen euro beloond.

De kwartfinalisten ontvangen 2,5 miljoen euro, de halve finalisten 4 miljoen euro en finalisten 5 miljoen euro. De winnaar van het EK pakt 8 miljoen euro. Het totale prijzengeld van het EK in Duitsland bedraagt 331 miljoen euro.

