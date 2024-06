Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Valentijn Driessen kan het niet laten tegen Ronald Koeman: ‘Wat is de functie van een haarband?’

Het Nederlands Elftal trapte gisteravond een ‘oefenballetje’ tegen Canada en won daar met een keurige 4-0. Maar wat menig kijker niet ontgaan is, is dat aanvaller Memphis Depay een nogal opvallende witte haarband droeg. Maar waarom? Voetbalanalist Valentijn Driessen kon het niet laten om dat bondscoach Ronald Koeman te vragen.

De eerste ‘echte’ EK-wedstrijd speelt Nederland zondag 16 juni tegen Polen. Gisteravond speelden de Oranje-spelers een oefeninterland en wonnen zij daar met 4-0. Vooral Jeremie Frimpong blonk gisteravond uit op het veld. Driessen noemde Frimpong zelfs een „extra wapen” voor Oranje.

Valentijn Driessen vraagt naar haarband Memphis Depay

Driessen, de Telegraaf-journalist en voetbalkenner die bij Vandaag Inside bekend staat als kijkcijferkanon en vaker niet schroomt om zijn harde mening te geven, schreef in zijn analyse al over de witte haarband van Depay. Ook op social media was de haarband voer voor wat hilariteit.

Maar in de persconferentie met bondscoach Ronald Koeman kon hij het opnieuw niet laten om naar de haarband te vragen. „Om nog even een ding te schieten: wat is nou de functie van een haarband?”, vraagt Driessen. „Weet ik niet, dat zou je moeten vragen. Ik was verrast, ik had het niet gezien. Ik zag het pas vlak voor de wedstrijd, toen we naar buiten gingen. Dus daar ga ik even rustig over slapen”, reageert Koeman op die vraag.

Ronald Koeman: ‘Het is een nieuwe tijd’

Daarna vraagt Driessen waarom Koeman niks van die haarband heeft gezegd en de bondscoach beaamt dat hij inderdaad niks gezegd heeft. „Maar de oude Koeman zou daar wel iets over gezegd hebben. Die trainer van een paar jaar geleden”, aldus Driessen. Koeman: „Het is een nieuwe tijd hè.”

„En daar ga jij in mee?”, aldus Driessen. „Ja, nu wel”, reageert Koeman. Driessen betwijfelt het: „Ja, ja en maandag niet meer.” Waarna Koeman moet lachen. „We zullen het zien.” Maandag speelt Nederland opnieuw een oefenwedstrijd tegen IJsland.

Zondag 16 juni speelt Oranje de eerste EK-wedstrijd tegen Polen.



Reacties