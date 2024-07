Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bondgenoten-kijkers kijken op van plottwist finale: ‘Wat zuur!’

Spelprogramma De Bondgenoten bereikte gisteravond opnieuw een einde van de cyclus en dus een finale. Daar mochten kandidaten Rick en Robert strijden om een ton. Maar die finale kreeg een aardige plottwist. Ook vanwege een onverwachte beslissing van kandidaat Wendy.

In De Bondgenoten vertoeven allerlei kandidaten samen in een huis. Hoewel hun samenzijn al voor genoeg drama, ophef en entertainment zorgt, spelen ze ook allerlei spellen tegen elkaar. Iedere maand vindt er een finale plaats en strijden twee kandidaten om 100.000 euro. Metro sprak afgelopen najaar de eerste deelnemers die de Flevolandse loods binnenstapten.

Zinderende finale De Bondgenoten

Dit keer zijn het kandidaten Robert en Rick die het tot de finale weten te schoppen. Robert is inmiddels een doorgewinterde Bondgenoten-deelnemer die heel wat spellen wist te winnen. De twee moeten in de finale allerlei opdrachten tegen elkaar spelen. Een topografie-opdracht, actualiteiten-opdracht, een toren bouwen en pittenzakken in een gat gooien. De deelnemers krijgen codes als ze een opdracht winnen. Rick bemachtigt twee codes, Robert acht. Oftewel, Robert presteert tijdens de opdracht verreweg het best en maakt 80 procent kans op de 100.000 euro.

Maar als de twee uiteindelijk met hun codes de kluizen open mogen maken, is het Rick, die ondanks zijn schaars aantal codes, de kluis weet te openen. Tot grote teleurstelling van Robert. Hoewel Rick in tranen zijn winst viert, is Robert er kapot van. Ook als hij zijn familie vertelt dat hij die ton niet heeft gewonnen. Hoewel Robert een speler is die wel van een opstootje of relletje houdt, hebben een hoop deelnemers en kijkers met hem te doen.



WOW omg wat zuur voor Robert wat erg 🥲 #debondgenoten — Salar (@Salarrr_) July 10, 2024

WOW omg wat zuur voor Robert wat erg 🥲 #debondgenoten — Salar (@Salarrr_) July 10, 2024



Wauw…. tja, de hoeveelheid zegt geen donder…. #debondgenoten — Saskia (@swekema) July 10, 2024

Wauw…. tja, de hoeveelheid zegt geen donder…. #debondgenoten — Saskia (@swekema) July 10, 2024



Ik heb het oprecht echt te doen met Robert. Zo hard gestreden, alles gegeven. Winst op winst en toch met lege handen. #debondgenoten pic.twitter.com/NXPEMsytT0 — Kostiets Asimarakis (@EenMarokkaas) July 10, 2024

Ik heb het oprecht echt te doen met Robert. Zo hard gestreden, alles gegeven. Winst op winst en toch met lege handen. #debondgenoten pic.twitter.com/NXPEMsytT0 — Kostiets Asimarakis (@EenMarokkaas) July 10, 2024

Kijkers zagen plottwist niet aankomen

Na de finale verlaten iedere cyclus een aantal kandidaten het programma. De winnaar, weggestemde verliezer en soms ook deelnemers die vrijwillig het programma verlaten. Eerder stemden deelnemers Serena en Wendy op sluwe wijze hun bondgenoot Erik naar huis. Wendy bleek het masterbrein achter die tactiek. Dit omdat Erik en teamgenoot Max eerder stiekem in haar spullen hadden gesnuffeld. Wendy was pislink en bekokstoofde een snode eliminatie voor Erik.

Maar gisteren kondigde Wendy ook aan dat zij vrijwillig het programma verlaat, ondanks dat ze eerder Erik wegstemde. Dit tot groot ongenoegen van sommige spelers, omdat Erik dan eigenlijk niet naar huis had gehoeven. Maar Wendy blijkt haar wraakzuchtige plannen al die tijd te hebben bedacht. Ze besluit het programma dus te verlaten. En hoewel een grote groep de zet van Wendy als sluw bestempelt, zijn sommige bondgenoten ook onder de indruk van haar actie. Veel kandidaten en kijkers hadden deze plottwist niet zien aankomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met alle respect, maar als je 50+ bent en je maakt zo’n move als Wendy, dan zit er toch iets niet goed. Eerlijke wraakacties voer je uit bínnen het spel, niet door iemand uit het spel te kicken als je weet dat je zelf al vertrekt. #debondgenoten — Roelofs (@Roelofstv) July 10, 2024



Wendy zo kan je NIET zijn, eerst Erik naar huis sturen en dan nog gaan. Wtf echt een kronkel in haar hoofd zij #debondgenoten — A. (chenford and kanthony era) (@abbeykijktmee) July 10, 2024

Wendy zo kan je NIET zijn, eerst Erik naar huis sturen en dan nog gaan. Wtf echt een kronkel in haar hoofd zij #debondgenoten — A. (chenford and kanthony era) (@abbeykijktmee) July 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veel geven af op Wendy, maar dit is gewoon top gedaan van haar. Erik was ook een rat en vergeet niet dat die lui door haar persoonlijke spullen zijn gegaan en daar achteraf ook nog een k..smoes voor hadden verzonnen. Terecht deze actie van Wendy! #debondgenoten — Erik Damstra (@DamstraErik) July 10, 2024

Je kijkt De Bondgenoten terug via KIJK.

