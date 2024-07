Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bizzey over depressie en verslaving in Rooijakkers Over De Vloer: ‘Dacht dat ze beter af waren zonder mij’

In de laatste aflevering van dit seizoen van Rooijakkers Over De Vloer gaat Art Rooijakkers langs bij rapper Bizzey. Hij vertelt openhartig over de gitzwarte periode waar hij een paar jaar geleden doorheen ging.

Eerder was de presentator bij Lieke Martens in Parijs en bij Patty Brard op Ibiza.

Bizzey openhartig over depressie in Rooijakkers Over De Vloer

Samen met zijn vrouw Renée heeft Bizzey twee kinderen. „We kennen elkaar in de beste versnelling, dus als we een keer uit die versnelling raken of van het rechte pad zoals je normaliter bent, dan herkennen we dat. Dan weet je ook dat diegene zichzelf niet is”, vertelt Bizzey. „Als met mij of haar slechter gaat, dan praten we. Daar vullen we elkaar op aan.”

„Hij heeft mij heel erg laten groeien”, zegt Renée. „Leo heeft me meer van het leven laten zien dat dat ik kende.” In 2019 ging het niet goed met Bizzey. Door extreme vermoeidheid en een wietverslaving belandde hij in een langdurige depressie. Hij ging naar een afkickkliniek en klom met behulp van Renée uit het dal. „Ze heeft een heel groot hart”, zegt Bizzey over zijn vrouw.

Renée: „De reden dat we nog staande zijn, is omdat ik de echte Leo ken. Sinds we kinderen hebben, zie ik het niet voor me dat we niet samen oud worden. Ik ben voor hem gegaan omdat dat in mijn hart zat.”

„Ik kon helemaal niets geven”, zegt Bizzey over zijn depressie. Hij blikt terug op de momenten dat Renée thuis met haar vriendinnen was en hij hen geen gedag meer zei. „Dat was niet omdat ik ze niet aardig vond, dat was gewoon omdat ik dacht: die hebben toch geen zin in mij. Komt hij weer aan, die donkere wolk. Ze hebben het net zo gezellig, laat ik hen sparen van mijn energie.”

‘Misschien ben ik helemaal geen slecht mens’

Het keerpunt kwam op kerstavond. „Ik gaf een diner voor Stichting Het Vergeten Kind. „Ik dacht: ik doe dat, en dan ben ik er wellicht morgen niet meer. Ik zat er over na te denken er een einde aan te maken. Ik dacht wel: dat diner van Het Vergeten Kind dat staat, dat moet ik gewoon doen nog. Ik had het idee dat ze (Renée en zijn zoon, red.) beter af waren zonder mij.”

Hij vervolgt: „Met dat diner kon ik nog wel even een masker op zetten. Die kinderen waren gewoon zó echt en die hadden zoveel heftigere shit dan ik meegemaakt. En die waren zo lief. In het begin zaten ze in hun schulp en na een paar uur waren karaoke aan het doen en ze gaven een knuffel toen ze weggingen. Toen dacht ik voor het eerst sinds een lange tijd, misschien ben ik helemaal geen slecht mens. Misschien ben ik wel lief.”

Hij is de kinderen erg dankbaar. „Ik ben vaker bij Het Vergeten Kind geweest en toen heb ik ze ook bedankt. Voor het openen van mijn ogen. Dat ik nog heel veel heb om voor te leven.”

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

