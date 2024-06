Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Patty Brard openhartig over moeizaam verleden met dochter: ‘Had er voor haar moeten zijn’

In Rooijakkers Over de Vloer reist Art Rooijakkers af naar Ibiza, waar voormalig televisie-icoon Patty Brard woont met haar echtgenoot Antoine van den Vijver. Brard is tegen de presentator onder meer openhartig over een gitzwarte periode in haar leven en de liefde voor haar dochter en man.

Patty Brard over dochter in Rooijakkers Over de Vloer

In 1993 werd Brard persoonlijk failliet verklaard. Dat komt voorbij in PATTY, een dramaserie over haar leven. Hoe was het om dat terug te zien? „Mijn dochter was erg door geraakt”, zegt Brard. „Ik heb altijd geprobeerd om het bij haar weg te houden, maar dat is natuurlijk niet helemaal gelukt. Dat is voor haar een moeilijke periode in haar leven geweest. Het was moeilijk, maar ook goed om terug te zien. We hebben er best wel een traantje om gelaten met zijn tweeën.”

Het was een periode waarin Brard zichzelf geen goede moeder vond. „Mijn ergste periode van niet goed in je vel zitten en grijpen naar dingen waardoor je het niet voelt was tijdens het faillissement. Er zijn dagen geweest waarop ik niet uit bed kwam. Dat is voor een kind natuurlijk niet leuk. Ik had er voor haar moeten zijn, ook al zie je geen uitweg. Daar ben ik niet trots op. Maar het kon gewoon niet anders. Ik wilde gewoon niet meer. Ik denk dat moeders altijd zo goed zijn als ze kunnen.”

Dochter Priscilla heeft het haar moeder kwalijk genomen dat ze er in die periode niet genoeg voor haar was als moeder. Het leidde zelfs tot een breuk van tien jaar. Maar inmiddels zijn ze alweer vier jaar verzoend en is hun band sterker dan ooit. „Het is een intelligent meisje, een harde werker, ze heeft doorzettingsvermogen. Ik ben echt trots op haar. We hebben elkaar tien jaar niet gezien en ik kan zeggen dat ik de beste versie van mijn dochter die ik ooit had kunnen wensen voor me heb staan.”

Brard en haar man hebben bijzondere wens

Rooijakkers is benieuwd of Brard weleens eenzaam is. „Ik denk dat iedereen weleens eenzaam is, maar ik hang wel heel erg aan Antoine. Ik ben heel erg gesteld op alleen zijn, maar ook heel erg gesteld op samen met Antoine zijn. Dat maakt het minder eenzaam”, legt ze uit.

Ze vervolgt: „We hadden het er gisteren nog over dat we samen zouden willen overlijden. Dat dat best mooi zou zijn. Dat als er iets helemaal mis zou zijn, dat we dan samen konden gaan.”

Rooijakkers merkt op dat oud-premier Dries van Agt eerder dit jaar zo overleed, hand in hand met zijn vrouw op een zelfgekozen moment. „Dat is het allermooiste verhaal wat ik in tijden heb gehoord. Het feit dat je dat met iemand deelt, dat wil zeggen dat je nooit eenzaam bent. Je kwam alleen, maar je gaat niet alleen.”

