Vanaf vandaag moet je baas bijhouden hoe je naar werk reist, zo zit dat

Organisaties met honderd of meer werknemers hebben er vanaf vandaag een flinke administratieve klus bij. Ze moeten namelijk gaan bijhouden hoeveel CO2 hun personeel uitstoot bij hun manier van reizen naar werk en tijdens zakelijke reizen. Niet iedereen is hier dan ook even blij mee.

Niet alleen het aantal afgelegde kilometers moet worden bijgehouden, maar ook het soort vervoermiddel en het brandstoftype dat wordt gebruikt.

CO2-uitstoot van zakelijk reisjes en van huis naar werk

De zogeheten Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit, die vooral bedoeld is om organisaties aan het denken te zetten over hun uitstoot, is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2022 bedacht om in kaart te brengen hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Dat soort verkeersbewegingen zijn naar schatting goed voor meer dan de helft van de totale hoeveelheid jaarlijks gereden kilometers in Nederland. Uit onderzoek bleek dat er een daling te zien is in het aantal Nederlanders liever de auto dan de fiets pakken.

Met de rapportageverplichting moet er tegen 2030 één megaton aan CO2-winst behaald zijn. Als het organisaties niet lukt om op koers te liggen, kunnen ze vanaf 2025 verplicht worden om slimmer en zuiniger te reizen. Tot die tijd zijn er geen sancties verbonden aan de verplichting.

Voor- en tegenstanders

De reacties op de verplichting zijn wisselend. Het Adviescollege toetsing regeldruk is kritisch, want het is „niet duidelijk in welke mate de duurzaamheid zal verbeteren”. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland: „De kosten en administratieve lasten zijn disproportioneel hoog. Het is eigenlijk waanzin ten top.” Volgens hem is het onbegonnen werk dat over een jaar de eerste rapportages moeten worden ingediend bij de 28 omgevingsdiensten van Nederland. „Er lijkt bijna geen rem te zitten op de hoeveelheid en gedetailleerdheid van data die de overheid uitvraagt.”

In tegenstelling tot het mkb, lijken grote bedrijven wel positief gestemd over de rapportageverplichting. Zo laat PostNL, een van de grootste werkgevers van Nederland, weten dat de regeling een goed initiatief is. Hoewel het bedrijf ook toegeeft dat het bijhouden van de reisbewegingen van ruim 34.000 werknemers „best veel werk is”. Ook ING, de grootste bank van Nederland, is positief. Vooral omdat de bank „al enige jaren de CO2-uitstoot van zakelijke binnenlandse dienstreizen” bijhoudt, waardoor de regeling „goed aansluit”.

