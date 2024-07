Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is jouw ochtendroutine? ‘Soms wat gehakt of een paar rundervinken als ontbijt’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Lennard, die letterlijk een frisse start maakt.

Naam: Lennard (36)

Beroep: docent natuurkunde

Woonsituatie: getrouwd, drie dochters (9, 7 en 4)

Moet op werk zijn om: tussen half 9 en half 10, afhankelijk van rooster

05.30 – Vroege wekker

„Meestal staan mijn kinderen rond dit tijdstip al aan mijn bed. Omdat ze moeten plassen of honger hebben. Ik stuur ze altijd weer terug naar bed, tot hun eigen wekker gaat – ze hebben zo’n speciale kinderwekker die groen wordt als ze eruit mogen. Dus ja, daarna draai ik me ook altijd weer even om.”

06.30 – Echte wekker

„Nu is de wekker van mijn kinderen wél groen, dus staan ze opnieuw aan mijn bed en moet ik opstaan. Best handig, zo’n automatische wekker, haha. Mijn vrouw staat rond deze tijd altijd meteen op en maakt zichzelf klaar omdat ze bijtijds de deur uit moet. Negen van de tien keer maakt ze nog wel de tassen van de meiden klaar, wat mij gelukkig wat werk scheelt.”

06.35 – Uit bed

„Na vijf minuten snoozen ga ik ook uit bed, doe ik de gordijnen open, de rolluiken omhoog en roep ik naar de kinderen dat ze hun lijstje moeten afwerken. Ze hebben een soort van planbord waar precies op staat wát ze moeten doen en in welke volgorde, zoals aankleden, tanden poetsen en ontbijten.”

06.40 – Koude douche

„Vaste prik na het opstaan: een ijskoude douche. Eén minuut hoor, maximaal twee, en dan ga ik er weer uit. Ik vind het top, ben dan meteen wakker. Ik geloof ook dat het goed is voor je lijf, je bloedsomloop en je state of mind. Het zorgt er bij mij in elk geval voor dat ik klaar ben voor de dag.”

06.42 – Aankleden

„Terwijl ik opnieuw naar de kinderen roep dat ze zich moeten klaarmaken – grote kans dat ze namelijk zijn afgeleid en gewoon zitten te spelen, kleed ik mezelf en mijn jongste dochter aan. Ik doe wat gel in mijn haar en ben klaar om naar beneden te gaan.”

06.50 – Eieren of een rundervink

„Tijd voor ontbijt! Voorheen aten de kinderen vaak pap met hagelslag, maar ik wilde graag dat ze gezonder gingen ontbijten, dus wisselen we het nu af met roereieren en blauwe bessen. Die langzame koolhydraten zijn beter voor hun humeur en ze vinden het ook nog eens lekker, win-win dus.

Zelf ontbijt ik stevig: zes eieren, blauwe bessen, een kwarkbol, een glas water en vitamines. En soms eet ik ook nog wat gehakt of een paar rundervinken weg. Dat zijn restjes van de vorige dag, maar nog prima te eten – ik maak ’s avonds extra veel zodát ik ’s ochtends nog wat over heb. Die eiwitten heb ik nodig, aangezien ik veel sport. Mijn dochters zijn trouwens ook wel voor te porren – zitten we soms met z’n allen aan een hamburger.”

07.15 – Mini chaos

„Mijn vrouw is rond deze tijd al de deur uit en zelf wil ik uiterlijk om acht uur vertrekken. Dat lijkt haalbaar, maar met drie kinderen verlopen de ochtenden redelijk chaotisch – er is er altijd nog wel een die zich niet heeft aangekleed, haar ontbijt nog niet op heeft, haar gymspullen kwijt is, tanden moet poetsen of noem maar op. Vaak ben ik zo een halfuur tot drie kwartier verder. Ook zo’n crime: haren kammen. Die meiden hebben hartstikke lang haar en er zitten altijd wel klitten in. Dus ik ben blij als dat achter de rug is, dan hebben we het meeste wel gehad.”

07.30 – Eigen ochtenritueel

„Of nou ja, nadat ik nog even naar het toilet ben geweest. Stiekem ook een beetje me-time: dan trek ik me een kwartiertje terug en hoop ik maar dat de kinderen in de tussentijd de tent niet afbreken, haha.”

07.55 – Schoon achterlaten

„Ik vind het fijn om het huis schoon achter te laten als we weggaan – je komt veel relaxter thuis als de ontbijtspullen er niet meer staat. Dus ik ruim de vaatwasser in, doe het speelgoed en de spullen in bakken en we zijn klaar om te vertrekken.”

Wat sla je nooit over?

„Die koude douche. Het was dit jaar een van mijn goede voornemens om elke ochtend koud te douchen, en ik merk echt dat ik de dag frisser begin.”

Zou je ochtendspits er ook zo uitzien als je niet hoefde te werken?

„Ik denk het wel, dat krijg je als je kinderen hebt, haha. Maar het is misschien wel wat relaxter omdat je geen lijstje hoeft af te werken voor vertrek naar werk en school. Dan gaan we gewoon andere dingen doen, zoals hutten bouwen of buiten spelen.”

Welk cijfer geef je de ochtend op een schaal van 1 tot 5?

„Toch wel een 3 of 4. Ik vind de ochtend het meest stressvolle moment van de dag, omdat ik graag op tijd wil zijn en een hekel heb aan te laat komen. Dat laatste ben ik overigens nooit, maar het blijft een haastklus, die ochtendspits. Misschien ook omdat ik van mezelf nogal chaotisch ben. Dan breng ik mijn jongste bij de gastouder en kom ik erachter dat ik ben vergeten om fruit in haar tas te doen – en krijgt ze mijn appel of banaan. Zo gaat het heel vaak, dus ik ben altijd blij als die ochtendspits er weer op zit!”

