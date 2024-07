Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna 18 miljoen inwoners in Nederland

Nederland telt bijna 18 miljoen inwoners. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat de mijlpaal in augustus wordt bereikt. De bevolkingsteller staat momenteel op ruim 17,986 miljoen.

Het inwonertal gaat uit van de mensen die in Nederland staan ingeschreven, dus bijvoorbeeld Nederlandse staatsburgers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Mensen die illegaal in Nederland verblijven en asielzoekers die nog niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn ingeschreven, worden niet meegenomen in de telling.

In 2016 passeerde Nederland de grens van 17 miljoen inwoners. De prognose van het CBS destijds was dat het inwonertal van 18 miljoen pas in 2034 gehaald zou worden. „Als je een prognose doet voor de toekomst baseer je die op de cijfers uit het verleden, combineert die met de huidige situatie, baseert daar aannames op en extrapoleert dan naar de toekomst”, zo legt hoofdsocioloog bij het CBS Tanja Traag „versimpeld” uit. „Maar als zich vervolgens iets voordoet dat afwijkt van het beeld dat je tot nu toe had, dan moet je die aannames bijstellen.”

Vluchtelingenstromen

Traag verwijst daarbij naar de oorlog in Oekraïne die grote vluchtelingenstromen op gang bracht en in Nederland in 2022 voor een piek in de bevolkingsgroei zorgde. En de coronapandemie leverde veel extra sterfte op, waardoor de levensverwachting tijdelijk lager was. Sinds 2022 neemt die echter weer toe. Of de pandemie ook op de lange termijn effecten heeft op de bevolkingsontwikkeling, moet nog blijken. De factoren die de bevolkingsgroei bepalen, zijn „grillig”, benadrukt Traag. „Bevolkingsgroei is geen constant toenemende lijn.”

Omdat de cijfers dus met allerlei onzekerheden zijn omgeven, stelt het CBS de prognose jaarlijks bij. Daarbij houdt het statistiekbureau rekening met „de meest recente ontwikkelingen en nieuwste inzichten”. Zo is de verwachting nu bijvoorbeeld dat de jaarlijkse immigratie de komende jaren iets zal afnemen, terwijl de emigratie juist zal toenemen. Het CBS voorziet op dit moment dat Nederland in 2037 het inwonertal van 19 miljoen inwoners zal bereiken.

ANP

