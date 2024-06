Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ronald Koeman komt nog één keer terug op actie met Duits shirt: ‘Never nooit mogen doen’

Nederland tegen Duitsland zal misschien wel altijd wel iets beladens houden, bij wat dan ook. Vaak kunnen we er nu om lachen, ooit ging het er veel fanatieker aan toe. Neem 1988, met de ‘broertjes’ Ronald en Erwin Koeman. Zij vormden gisteravond het onderwerp in tv-docu Andere Tijden Sport. Het ging onder meer over… Nederland – West-Duitsland. En een shirt.

De voetballers van Oranje wonnen maar één echte prijs en dat is deze zomer alweer 36 jaar geleden. In de finale tegen de Sovjet-Unie (2-0 voor Nederland) stonden twee broers in de basisopstelling: Ronald (nu 60 jaar) en Erwin Koeman (62) uit Groningen. De één, Ronald, had met PSV net de Europa Cup 1 gewonnen, wat nu de Champions League heet. Zijn broer ging met de Europa Cup 2 aan de haal, het voormalige toernooi voor bekerwinnaars, als speler van KV Mechelen. Het zou nog een veel beter jaar worden.

Rivaliteit Ronald en Erwin Koeman (en een doodschop)

Andere Tijden Sport van Dione de Graaff richtte de blik met de gebroeders Koeman gisteren op die zomer die volgde: het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. Samen zijn zij deze maand de hoofdcoach en assistent van Oranje op het EK 2024, weer bij de zuiderburen (Ronald Koeman is tevreden over de loting). In ’88 kwam het team wat gelukkig door de poulefase met de Sovjet-Unie, Engeland en Ierland, maar dat was iedereen meteen weer vergeten toen op 21 juni Duitsland – Nederland in Hamburg als halve finale op het programma stond.

Natuurlijk ging het in Andere Tijden Sport over dingen als de rivaliteit tussen de broertjes Koeman. Zo zagen de kijkers beelden van hoe Ronald als Ajacied zijn broer Erwin van FC Groningen keihard neerschopte. En wie was eigenlijk beter? Harry Vermeegen vroeg het als ‘grappige journalist’ op het bewuste EK telkens weer. Ook ging het over hun vader Martin, in 2013 plotseling overleden door een hartstilstand. Zijn zonen zijn erfelijk belast met hartproblemen. Ronald Koeman kreeg in 2020 een hartaanval, Erwin kreeg toen uit voorzorg een openhartoperatie. Moeder Marijke kwam ook uitgebreid aan het woord. Zij hoopte al eerder dat haar zoons ooit samen het Nederlands Elftal zouden coachen. Beiden gingen voor de docu nog een keer terug naar het stadion van de finale, in München.

Broers Koeman in de basis

Nederland – West-Duitsland, zo heette dat toen nog, dus. Heel Holland zat er klaar voor, vooral omdat de verloren WK-finale van 1974 door velen nog lang niet was vergeten. Oudere Nederlanders dachten nog altijd aan de Tweede Wereldoorlog. In de basis bij het Oranje van coach Rinus Michels spelers als Hans van Breukelen, Ruud Gullit en Marco van Basten. En Ronald en Erwin Koeman natuurlijk. „Het vuurtje werd ook wel aangewakkerd hè”, zegt Ronald, „met name door de Duitse media. Ze schreven van alles, ja dat vuurtje was voor de wedstrijd wel aangestoken. Dat bleek later in de wedstrijd ook wel.” Erwin: „Persoonlijk was ik me voor deze wedstrijd meer aan het concentreren. Meer op die wedstrijd, dan op Duitsers. Want uiteindelijk, als je deze wint, dan heb je twee vliegen in één klap. Je hebt hun op de knieën, veel mensen kijken dan terug naar ’74, én je speelt de finale.”

Dat ‘dat bleek later in de wedstrijd’ werd in de Andere Tijden Sport-beelden wel duidelijk. Laten we het erop houden dat de Oranje-spelers geen goede voorbeelden voor kinderen waren. Boeide dat iemand? Welnee. Nederland won, 2-1. Ronald Koeman refereerde nog even aan Duitsers die in die tijd vooral duikelden, huilden en gele kaarten aansmeerden.

Het shirt van Olaf Thon

De taferelen waren na de zege uitzinnig. In het land, op de tribunes, maar ook op het veld. Ronald Koeman had shirtje geruild met Olaf Thon. Die kan je aantrekken. Thuis wassen en aan je shirtscollectie op zolder toevoegen. Of je kunt er voor het oog van de wereld, zoals dat heet, je reet mee afvegen. De jongste Koeman deed dat laatste. Nederlandse voetbalkijkers lagen in een deuk.

Moeder Marijke noemt het in Andere Tijden Sport nog netjes ‘aan zijn achterwerk afveegde’. „Dat was ook wat hè? Slechte zaak…” Zoon Ronald komt er, desgevraagd ongetwijfeld, nog één keer op terug. „Je wordt zo, ja… Het is ook geen excuus, sorry, laten we het er niet meer over hebben. Het is een fout geweest. Ik had het never nooit moeten doen.” Zijn moeder: „Nee, dat had hij nooit mogen doen. Maar ja, het was met Duitsland dat ze nogal tegen elkaar liepen te wringen. En daar liepen ook geen lieverdjes hoor.”

Andere Tijden Sport kun je terugkijken via NPO Start.

