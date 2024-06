Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beau van Erven Dorens reageert op kritiek advocaat Jeroen Rietbergen: ‘Potsierlijk’

In tv-panelshow Beste Kijkers komen de meest opvallende fragmenten van de week voorbij. Een van de fragmenten van gisteravond was het fel bekritiseerde optreden van de advocaat van Jeroen Rietbergen in talkshow Renze.

Woensdag meldde het Openbaar Ministerie dat Jeroen Rietbergen niet wordt vervolgd in de zedenzaak rond het programma The Voice of Holland. De zaak wordt vanwege gebrek aan bewijs geseponeerd. Oud-deelnemer Nienke Wijnhoven had de zaak tegen de voormalig bandleider aangespannen.

Na de vrijspraak schoof Rietbergens advocaat, Wout Morra, aan bij Renze. Daar deed hij volgens critici aan een sterk staaltje victim blaming. Hij zei onder meer dat de media een „enorm kwalijke rol hebben gespeeld”, en dan met name „Beau en Angela de Jong”. Dat zit zo: Wijnhoven zat kort na de beruchte BOOS-uitzending over The Voice in Beau om haar verhaal te doen en werd onder meer door De Jong en Kees van der Spek aangespoord om aangifte te doen. Iets wat Morra hen dus kwalijk neemt.

Beau van Ervens Dorens in Beste Kijkers over Wout Morra

De Jong zat toevallig naast Morra bij Renze en ging fel tegen de advocaat in. „Voor het eerst dat ik het met Angela de Jong eens ben”, grijnst Van Erven Dorens in Beste Kijkers. „Maar het was een heel spannend moment bij Renze.” Panellid Luuk Ikink is het met hem eens. „Ik denk dat de meeste mensen zich op zaten te vreten over de advocaat van Jeroen Rietbergen, omdat hij helemaal vergat dat los van deze zaak waar hij juridisch voor is vrijgesproken, er nog wel wat vrouwen zijn die klachten tegen hem hebben ingediend. Dat heeft hij in eerste instantie ook toegegeven.”

Daphne Bunskoek vond het „vernederend” voor het slachtoffer. Edson da Graça denkt zo iemand als Morra het moeilijker maakt voor slachtoffers om aangifte te doen. „Dan krijg je met zo’n man te maken. Dan denk je misschien wel twee keer na.” Van Erven Dorens: „Deze man is op missie gestuurd om het recht te zetten. Eerlijk gezegd snap ik het zelfs nog. Ze hebben altijd gezegd dat de zaak geseponeerd moest worden en nu wordt de zaak geseponeerd. Dan wordt er een killer eropuit gestuurd om te zeggen: ‘Jongens, jullie zaten er allemaal naast.’” Bunskoek: „Dit onderwerp heeft dat niet nodig, om een soort genoegdoening te halen.” Georgina Verbaan: „Als het wel is gebeurd, is het een soort tweede aanranding.”

‘Verschrikkelijk voor haar’

Ikink is benieuwd wat Van Erven Dorens ervan vond, aangezien de kritiek ook over hem ging, „Ik vind het potsierlijk”, antwoordt hij. De presentator legt uit dat zij niet van tevoren wisten dat Wijnhoven aan de talkshowtafel zou vertellen dat ze is aangerand. „Het was een verhaal waarvan je denkt: dit is verschrikkelijk.” Volgens hem „dacht iedereen” dat ze aangifte moest doen. „Ik vind het ook goed dat dat gedaan is. Alleen nu is het geseponeerd. Dat is de volgende stap. Ontzettend verschrikkelijk voor haar, dat ze niet het bewijs heeft kunnen leveren dat het onder dwang was. Maar het is ook ongelooflijk lullig voor deze man, voor Rietbergen, die daar zo ontzettend lang mee moet leven, met die vervolging. Maar ik voel me daar helemaal niet schuldig in. Want wij zijn gewoon daarin ‘de media’, wij volgen gewoon daarin het nieuws.”

Je kunt Beste Kijkers terugkijken via Videoland.

