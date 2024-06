Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Ochtendspits: ‘Na een heftige nacht haal ik eerst altijd een frisse neus’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s nieuwe rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Esther, die al vier jaar geen wekker meer gebruikt, maar wel altijd rond zessen opstaat.

Naam: Esther Jongerius (32)

Beroep: pedagoog, heeft een eigen praktijk (@liefdevol.ouderschap) en werkt vanuit huis

Woonsituatie: getrouwd, twee dochters (4,5 en 1,5)

Moet op werk zijn: rond 9 uur

+/- 06.00 – Frisse lucht

„Eigenlijk heb ik al vier jaar geen wekker meer, mijn kinderen worden vanzelf op een vroeg tijdstip wakker – en ik dus ook, haha. Meestal is mijn jongste dochter rond zessen wakker en gaan we alvast met z’n tweeën naar beneden. Als ik een heftige nacht heb gehad – diezelfde jongste dochter is nog weleens aan het spoken ’s nachts – ga ik een minuutje naar buiten voor wat frisse lucht. Dat helpt echt!”

06.10 – Leertoren in de keuken

„Eerst drink ik twee glazen water, om vervolgens met mijn jongste dochter het ontbijt klaar te maken. We eten elke ochtend pap en mijn dochter vindt het ontzettend leuk om te helpen. Ze weet precies hoeveel havermout erin moet, hoeveel bananen, mixt de boel door elkaar… heel gezellig om samen te doen. Tegelijkertijd ruim ik de vaatwasser uit en maak ik een broodtrommeltje voor mijn oudste. Ze is qua eten best kieskeurig en ik wil dat ze goed eet, zodat ze haar blije zelf is en niet hangry wordt. Soms maak ik er uitgebreid werk van, met zelfgebakken wafels of dadelballetjes, maar vaak is het ook gewoon een oersimpele boterham, hoor.”

07.00 – Rest van het gezin

„Mijn oudste wordt vaak rond zevenen wakker en komt dan samen met mijn man naar beneden. Vervolgens ontbijten we met z’n allen aan tafel, iedereen nog in pyjama. Dat is het voordeel van vroeg wakker worden, dat daar de tijd voor is.”

07.30 – Spelen

„Op een gegeven moment gaan de meisjes spelen en kunnen mijn man en ik om beurten naar boven om aan te kleden. Kleding voor de kinderen neem ik mee naar beneden, zodat zij niet óók nog naar boven moeten – dat vertraagt de boel namelijk wel.”

07.45/08.00 – Inpakken

„Rond dit tijdstip kleed ik de meiden aan en pak ik de laatste spullen in. Ons ochtendritueel hangt trouwens ook op een activiteitenbord, iets waarmee ik ben begonnen toen de oudste naar de peuterspeelzaal ging. Zo kan zij precies zien of het een korte of lange dag is, en wat er nog moet gebeuren voor we vertrekken. Dat geeft houvast en structuur, wat kinderen heel prettig vinden.”

08.00/08.15 – Nog één dansje

„Natuurlijk gaat de ene dag sneller dan de andere. Maar soms hebben we nog tijd over voor we de deur uitgaan. Wat we dan doen? Een muziekje aan en hard dansen door de kamer! Wat mij betreft geen betere manier om de dag te beginnen. Om vervolgens erna, hup, met de bakfiets naar school en de opvang te gaan. Meestal ben ik dan weer rond negenen thuis en kan mijn werkdag beginnen.”

Wat sla je nooit over in de ochtend?

„Het ontbijt! Ik moet eten voor ik wegga, anders merk ik dat meteen aan mezelf. Dat hangry zijn heeft mijn dochter niet van een vreemde, haha.”

Wat is jouw stressniveau in de ochtend op een schaal van 0 tot 5?

„Omdat ik ‘s morgens veel tijd heb, voel ik weinig stress in de ochtend. Ik weet namelijk dat we geen haast hebben. Ik laat mijn telefoon ook bewust nog even uit, zodat al mijn aandacht naar het ochtendritueel gaat, dus ik zou zeggen: een 2. Je voelt altijd wel ergens tijdsdruk, maar door ruim de tijd in te plannen voor bijvoorbeeld het weggaan, is het niet erg als het even anders loopt.”

