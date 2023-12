Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koeman: prima loting voor Oranje

Ronald Koeman was een tevreden bondscoach vlak na de loting voor het EK van volgend jaar zomer in Duitsland. Het Nederlands elftal werd gekoppeld aan Frankrijk, Oostenrijk en de winnaar van de play-offs tussen Polen, Estland, Finland en Wales. „Al met al een prima loting”, zei hij in de Hamburgse concertzaal Elbphilharmonie.

„Frankrijk had van mij niet gehoeven”, zei Koeman over de Europees kampioen van 1984 en 2000 en finalist van het laatste WK in Qatar. „Niet alleen omdat ze heel goed zijn, maar we hebben de laatste tijd al zo vaak tegen ze gespeeld.” Nederland verloor in het kwalificatietoernooi voor het EK in Duitsland beide duels met de Fransen (1-2 en 4-0).

„Alle landen uit pot 1 zijn sterk, maar het is ook weleens leuk om niet tegen de Fransen te spelen”, vervolgde Koeman. „Daar werd ik dus niet zo blij van. Maar ik denk dat we uiteindelijk niet mogen klagen. Ik zag ook een poule met Spanje, Italië en Kroatië voorbijkomen. We hebben dus Oostenrijk en Polen, Finland, Estland of Wales.”

Polen

Het Nederlands elftal begint op 16 juni het EK met een wedstrijd tegen Polen, Wales, Finland of Estland in Hamburg. „Op het eerste gezicht zou je zeggen dat het Polen wordt”, zei Koeman. „Maar het kan natuurlijk net zo goed Wales of Finland zijn. Al die vier ploegen moeten eind maart flink aan de bak in de play-offs. Een voordeel voor ons is dat we ze goed kunnen analyseren.”

Na de wedstrijd tegen Frankrijk op 21 juni in Leipzig sluit Oranje de groepsfase op 25 juni af met een wedstrijd tegen Oostenrijk in Berlijn. Oranje trof de Oostenrijkers ook in de groepsfase van het laatste EK. Nederland won dat duel met 2-0 in de Johan Cruijff ArenA , met dank aan treffers van Memphis Depay en Denzel Dumfries. „Maar ik heb het idee dat ze het de laatste tijd goed doen”, zei Koeman over de ploeg van bondscoach Ralf Rangnick. „Vorige maand wonnen ze nog met 2-0 van Duitsland in een oefenduel. Die wedstrijd ga ik nog maar eens goed bekijken.”

Koeman vindt het jammer voor de supporters van Oranje dat de groepsduels in Hamburg, Leipzig en Berlijn worden afgewerkt. „Het had dichterbij gekund voor ze”, doelde hij op speelsteden als Dortmund, Keulen, Düsseldorf en Gelsenkirchen. „Aan de andere kant weet ik ook dat onze fans ons overal volgen. En ik heb begrepen dat we in de achtste finales in Düsseldorf terecht kunnen komen.”

