Koning Willem-Alexander over nieuw kabinet: ‘Staat iedereen vrij om andere baan te zoeken’

Koning Willem-Alexander ziet uit naar het moment dat hij door formateur Richard van Zwol wordt gevraagd het nieuwe kabinet te benoemen en te beëdigen. Dat zei de 56-jarige koning donderdag tijdens het afsluitende persgesprek van de vierdaagse reis naar de Amerikaanse staten Georgia en New York.

Op de vraag of in Nederland „een andere tijd aanbreekt” met het aanstaande aantreden van een nieuw kabinet, antwoordde de koning: „Nederland heeft veertien jaar lang dezelfde minister-president gehad. Ik heb elf jaar met dezelfde minister-president samengewerkt. Natuurlijk gaat het veranderen: een ander persoon, andere mensen. Maar er blijft ook veel continuïteit. En continuïteit, dat zijn wij ook.”

De koning reageerde ook op de geluiden dat sommige ambtenaren wellicht bezwaren hebben met bepaalde partijen die toetreden tot het kabinet. „Wij hebben een uniek ambtenarensysteem. Het feit dat een ambtenaar loyaal is aan wie dan ook de politieke baas is, is een fantastisch systeem dat ik ook zeer steun”, zei de vorst daarop. „Maar het staat iedereen vrij om, als dat niet met zijn of haar geweten overeen komt, een andere baan te zoeken. En ergens anders zijn of haar kwaliteiten in te zetten.”

Donderdag kwam informatie naar buiten over de samenstelling van het beoogde nieuwe kabinet, waarvan Dick Schoof minister-president gaat worden. Zo worden onder anderen Judith Uitermark (NSC), Fleur Agema (PVV), Sophie Hermans (VVD) en Mona Keijzer (BBB) ministers.

Rond PVV-Kamerlid Gidi Markuszower was veel te doen. Hij werd eerst genoemd als vicepremier en minister van Asiel en Migratie, maar bij een screening voor nieuwe bewindspersonen zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. PVV-Kamerlid Marjolein Faber is nu de beoogde kandidaat om de functie van minister op te vullen.

ANP

