Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Eva: „Zal ik laten vastleggen dat mijn broer voogd is als wij overlijden of moet ik dat eerst aan hem vragen?”

Laura schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Zal ik laten vastleggen dat mijn broer voogd is of moet ik dat eerst aan hem vragen?’

„Hi Laura,

Vorig jaar kregen mijn man Erwin en ik een zoon. Erwin is voor zijn werk veel op reis en ik ga graag mee, want mijn baan is flexibel. Onze zoon brengen we dan naar mijn ouders. Toch ben ik vaak bang dat er onderweg iets gebeurt met ons en daarom wil ik laten vastleggen dat mijn broer voogd is.

Hij is ons enige familielid naast onze ouders. Ik ben bang dat mijn ouders te oud zijn om die taak op zich te nemen en daarom wil ik dat mijn broer voogd is. Hij is momenteel nog wel een beetje een flierefluiter, een echte bachelor, en daarom ben ik bang dat hij ‘nee’ zegt als ik het hem op de man af vraag.

Daarom wil ik het gewoon vast laten leggen bij de notaris zonder dat hij het weet. Als het erop aankomt, kan hij de voogdij altijd nog weigeren. Toch twijfel ik een beetje, zal ik laten vastleggen dat mijn broer voogd is als wij overlijden of moet ik dat eerst aan hem vragen?

Groetjes Eva”

Het antwoord

Hi Eva,

Wat een lastige situatie! Ik begrijp dat je de toekomst van je zoon goed wil regelen.

Ik denk dat je het beste eerlijk tegen je broer kunt zijn over je wens om hem als voogd aan te wijzen. Hij moet weten wat je van plan bent en de kans krijgen om hierover na te denken. Misschien valt het mee en staat hij er open voor, zelfs als hij nu als een flierefluiter lijkt te zijn.

Als je dit via de notaris regelt zonder dat hij het weet, kan dat jullie relatie beïnvloeden als hij er later toch achter komt. Het zou beter zijn als hij weet wat je van plan bent en jullie samen kunnen bespreken wat het beste is voor je zoontje.

Probeer een rustig moment te vinden om dit met hem te bespreken. Misschien verrast hij je en ziet hij het als een eer om die verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Groetjes Laura

