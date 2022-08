Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1 vanuit Ter Apel over asielcrisis: ‘Dieper kunnen we niet zinken’

Ter Apel is al wekenlang hét ding dat bij talkshows besproken wordt. Dus, dacht de redactie van Op1, waarom gaan we er niet eens langs? Gisteravond was het zover, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besloot bij hoge uitzondering camera’s toe te laten op het terrein en er werd een halve tv-studio opgezet. En dat voor een terrein waar geen fatsoenlijke wc’s zijn.

Er schoven verschillende mensen aan die iets met de asielcrisis te maken hebben of er iets over kunnen zeggen. Adjunct-regiomanager van het COA Gert-Jan Stuivenberg bijvoorbeeld, die zei dat we ‘niet dieper kunnen zinken’ dan de afgelopen weken is gebeurd. Daarnaast zagen we Mohammed Saadulla, die als kind naar Nederland vluchtte en nu werkzaam is bij Artsen Zonder Grenzen, die sinds kort voor het eerst in Nederland hulp verleent.

Op1 in Ter Apel

Op1-presentatrice Giovanca Ostiana wil van Stuivenberg weten of het als falen voelt, nu de opvang van asielzoekers ‘zo vastloopt’. „Niet echt als falen”, komt het antwoord twijfelend. „Je weet dat je samen met alle medewerkers ongelooflijk je best doet. Maar daarmee doet het wel pijn. Als je naar huis rijdt elke dag en denkt: ‘Nou, we hebben het niet gefikst’.”

Stuivenberg vertelt dat hij in de loop van de maanden heeft gezien dat het „steeds een stukje slechter werd”. „Waar we ons eerst nog zorgen om maakten, was dat we mensen in een vergaderruimte moesten zetten, of in de sporthal. Toen dachten we: ‘Veel slechter kan het niet worden’. Maar toen werd het de stoel bij de IND en dachten we weer: ‘Veel slechter kan het niet worden’. Toen kwam de tent van het Rode Kruis, weer dachten we: ‘Veel slechter kan het niet worden’. En toen lagen ze buiten in het gras.” Je snapt: er lijkt geen eind te komen aan de verslechtering van de situatie. Dat vraagt Stuivenberg zich ook af: „Waar is het eind hiervan?”

Wanneer Ostiana hem dan vraagt waar hij denkt dat het einde is, antwoordt hij: „Veel dieper kunnen we niet zinken dan wat er de afgelopen weken is gebeurd, dat er honderden mensen buiten lagen.” Inmiddels is het nu drie dagen gelukt dat iedereen een slaapplaats heeft, binnen. Medio juli sliepen er voor het eerst mensen buiten. Daarna gebeurde dat regelmatig, voor honderden asielzoekers.



‘Gevoel van schaamte’

Sinds vorige week is Artsen Zonder Grenzen aanwezig in Ter Apel. Het is voor het eerst ooit dat zij hulp in Nederland verlenen en Saadulla, die als kind dus naar Nederland vluchtte, zet zich ook ten volste in. Maar niet met een goed gevoel. Wanneer hem namelijk gevraagd wordt hoe het voelt juist hier hulp te verlenen, zegt hij: „Het doet pijn. Het is altijd een droom van mij geweest, juist om me in te zetten voor Artsen Zonder Grenzen, het is een groot onderdeel geweest van de reden dat ik dokter wilde worden. Ik heb altijd gedacht dat het moment dat ik de kleuren van AzG zou dragen, dat een moment van trots zou zijn. Maar dat is het niet geweest.” „Welk gevoel had je daar wel bij?”, wil Ostiana weten. Saadulla, duidelijk: „Een gevoel van schaamte. Het is dieptriest dat wij nodig zijn in Nederland.”

Presentatrice Ostiana is benieuwd naar wat Saadulla kan betekenen voor de asielzoekers in Ter Apel, wat hij ziet als hij rondloopt. „Wat wij voor de mensen daar kunnen betekenen, is dat we er voor ze zijn”, begint Saadulla. „Dat is het allereerste dat we voor ze kunnen doen, naar ze luisteren, ze aankijken.” De arts benoemt dat sommige asielzoekers hen vertellen dat er al maandenlang niemand naar ze geluisterd heeft. Daarmee geeft AZG ze een stukje waardigheid, aldus Saadulla. „En dat is nog naast het feit dat we wonden hechten, wonden verzorgen en medische vraagstukken behandelen. Het is cruciaal, maar tegelijkertijd ook heel pijnlijk dat wij hier nodig zijn.”



Je kunt de aflevering van Op1 van gisteravond terugkijken bij NPO Start.