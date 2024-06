Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blijft het droog tijdens de eerste EK-wedstrijd van Nederland?

De oranjekoorts begint langzaam toe te slaan. Aanstaande zondag speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De grote vraag is natuurlijk: houden we het droog, zodat je de wedstrijd buiten kunt kijken?

Met een openingsduel tussen gastland Duitsland en Schotland gaat vandaag de zeventiende editie van het EK voetbal van start. Opnieuw 24 deelnemers strijden tijdens 51 duels in tien verschillende stadions om de beker voor de beste landenploeg van Europa. Pas volgende maand, op 14 juli, kennen we de winnaar.

Frankrijk, finalist van het laatste WK, is voor velen favoriet. Engeland, Duitsland en Spanje scoren ook hoog bij de bookmakers. Portugal is een gevaarlijke outsider, net als misschien Nederland, België en titelverdediger Italië. Oranje snakt naar succes. De kampioen van 1988, tweede en derde op de WK’s van 2010 en 2014, stond in 2004 voor het laatst in een halve eindstrijd van een EK.

Houden we het droog tijdens Nederland – Polen?

Zondag balt Nederland voor het eerst dit toernooi – zonder Frenkie de Jong, overigens. Dan is het toch altijd leuk om in de buitenlucht op een groot scherm te krijgen, tenzij het met bakken uit de lucht valt. Het korte antwoord op de vraag of het droog blijft is: het spant er een beetje om.

Weeronline omschrijft het weer zondag als ‘wisselvallig’. Hoewel er zeker regen op het menu staat, is dat wel voornamelijk in de ochtend en in de eerste helft van de middag. Als Nederland en Polen om 15.00 aftrappen, zou het dus zomaar op veel plekken droog kunnen zijn. En dat niet alleen: wellicht is er zelfs een klein zonnetje in de lucht te besproken. Het wordt tussen de 17 en 20 graden met een matige tot vrij krachtige wind. De eventuele overwinning in de buitenlucht vieren kan ook, want in de avond blijft het op de meeste plaatsen droog.

Het weer zaterdag en volgende week

Hiermee wordt het beter weer dan zaterdag, want dan worden buien voorspeld die op sommige plaatsen flink kunnen uitpakken. Ook wordt er een stevige wind voorspeld. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Dat is koud voor de tijd van het jaar. Gebruikelijke temperaturen voor halverwege juni liggen tussen de 18 en 22 graden.

Volgende week zet het wisselvallige weerbeeld zich voort. Er zijn droge en zonnige perioden, maar ook buien met regen en onweer. De temperaturen liggen rond de 20 graden. Voorlopig hoeven we nog niet te rekenen op stabiel en warm zomerweer, zegt het weerbureau.

Reacties