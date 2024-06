Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack van Gelder probeert Rutger van Castricum uit de tent te lokken met PVV-opmerking: ‘Je zegt niks’

Het is dan eindelijk zover: er is een nieuw kabinet, met een „akkoord op alles”. Maar goed, een nieuw kabinet kan nooit íedereen bekoren. Zelfs voor Jack van Gelder, die nota bene op de PVV heeft gestemd, is er iets goed mis. En probeert hij Rutger Castricum nou te laten vertellen waar hij op stemt?

Onlangs liet Van Gelder al – na enige overtuiging van Hélène Hendriks – weten dat hij op de PVV heeft gestemd. „Ik heb gewoon PVV gestemd, absoluut. Ik vind dat de PVV zich ten aanzien van asiel en migratie goed opstelt en ik denk ook dat een heleboel Nederlanders het daarmee eens zijn, alleen vind ik, en daarom heb ik wel getwijfeld, dat hij (Geert Wilders) soms doorschiet”, aldus Van Gelder.

Rutger Castricum en Jack van Gelder over stemkeuze: ‘Jij hebt daar wel op gestemd’

In De Oranjezomer bespraken de tafelgasten, waaronder Rutger Castricum, gisteravond de plannen van het nieuwe kabinet. Voor Van Gelder is het vooral belangrijk dat „dat alle kinderen gewoon te eten hebben als ze naar school gaan”. Hij doelt daarmee op de schoolmaaltijden voor kinderen uit een gezin met een minder inkomen, precies hetgeen dat sterk onder druk staat. Politiek duider Sam Hagens: „Daar wordt dus precies op bezuinigd.” Hendriks: „Ja, dat gaan ze dus niet doen.”

„En daardoor ben ik het dus niet met ze eens”, is Van Gelder resoluut. Maar hij lijkt te vergeten dat hij wel op de PVV heeft gestemd. Rutger Castricum herinnert hem daar even aan: „Je hebt er wel op gestemd hè, Jack.” „Ja”, begint Van Gelder enigszins gepikeerd, „jij hebt er ook op gestemd, maar je zegt niks.” „Helemaal niet”, werpt Castricum nog lachend tegen.

‘Allemaal eruit’

Even later in het programma, als Hendriks Castricum vraagt wat er als eerste aangepakt moet worden, zegt hij met een glad gezicht: „Migratie, allemaal eruit.” De studio barst in lachen uit en even later volgt Castricum zelf ook. „Zit jij nou ja te knikken?”, vraagt hij aan Van Gelder, die volgens Hendriks ook instemmend knikte bij de opmerking van Castricum.

Het hele fragment over de PVV, migratie en het gesprek tussen Castricum en Van Gelder bekijk je hier:

