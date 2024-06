Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet-Schoof krijgt drie nieuwe ministeries

Het kabinet-Schoof krijgt drie nieuwe ministeries, blijkt uit de verdelingen van de ministersposten die het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie woensdag heeft gedeeld. Er komt een ministerie van Asiel en Migratie (PVV), Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BBB) en Klimaat en Groene Groei (VVD).

Eerder leek het erop dat voor die posten ministers zonder portefeuille zouden komen op respectievelijk Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Het kabinet-Rutte IV kende zeven van dit soort ministers, onder wie Rob Jetten (minister voor Klimaat), Christianne van der Wal (minister voor Natuur en Stikstof) en Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming). In het kabinet-Schoof zit nog maar één minister zonder eigen departement: de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp (PVV).

De komst van liefst drie departementen is opmerkelijk, gezien de nieuwe coalitie ook van plan is stevig te bezuinigen op de ambtenarij. Het oprichten van een nieuw departement kost juist geld en ambtenaren zijn er ook tijd aan kwijt. Die tijd gaat deels ten koste van de uitvoering van nieuwe plannen.

29 bewindslieden

In 2017 werd het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opnieuw opgericht, nadat het in 2010 was afgeschaft. In de tussentijd was die portefeuille ondergebracht bij de staatssecretaris van Economische Zaken. De komst van het nieuwe ministerie betekende een extra jaarlijkse kostenpost van 37,2 miljoen euro, antwoordde het departement op vragen in 2018. Ook was er 69 miljoen euro extra mee gemoeid in de periode 2018-2021.

Hoeveel de oprichting van de drie nieuwe ministeries gaat kosten, is nog niet bekend. Dat heeft er ook mee te maken dat nog niet duidelijk is waar de nieuwe ministeries worden ondergebracht. De verwachting is dat ze deels in de gebouwen gevestigd blijven van ministeries die nu over deze onderwerpen gaan.

Het totaalaantal bewindslieden komt ook nu weer op 29, net zo veel als toen het kabinet-Rutte IV aantrad. Wel verdwijnen enkele ministersposten. Zo zijn er niet langer ministers voor Natuur en Stikstof, Rechtsbescherming of Armoedebeleid. Die portefeuilles worden ondergebracht bij andere ministers of staatssecretarissen.

ANP

