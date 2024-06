Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

GTST-acteurs Bertrie Wierenga en Dorian Bindels verliefd: ‘Duurde wel eventjes voordat we elkaar leuk vonden’

Je partner ontmoeten op het werk? Het gebeurt toch echt weleens. Goede Tijden, Slechte Tijden-acteurs Bertrie Wierenga en Dorian Bindels kwamen er op de werkvloer achter dat ze elkaar toch echt wel leuker vonden dan alleen collega’s. In Rooijakkers over de Vloer vertellen de twee in hun woonark over het begin van hun relatie.

„Het duurde wel eventjes voordat wij elkaar leuk vonden. Hij is eigenlijk niet mijn type. Ik weet het niet, er was gewoon nog niks”, vertelt Wierenga.

GTST

Ook Bindels voelde niet direct een klik. Er was zelfs een beetje frictie eerst, zo vertelt hij. „Er heerste gelijk een soort spanning die niet meteen voelde als de juiste spanning, de liefdesspanning.” Wel vond hij haar al vanaf het begin een „heel mooi meisje”.

Bindels vertelt verder dat hij het gevoel had dat zijn GTST-tegenspeler „door hem heen keek”. „Dat ze net te veel zag wie ik was en dat vond ik ook spannend”, vervolgt hij tegen Rooijakkers.

Toch wel liefde

„Hij deed soms een beetje stoerder dan hij eigenlijk was. Ik dacht: volgens mij ben je eigenlijk een heel lieve jongen”, gaat Wierenga verder. Bindels schiet hierdoor in de lach en geeft Wierenga gelijk. „Daar kwam het misschien wel een beetje op neer.”

De twee begonnen op én buiten de GTST-werkvloer om telkens meer met elkaar te praten. Hierdoor kwamen ze erachter dat ze elkaar toch wel écht leuk vonden. „En toen bleek het toch wel liefde te zijn”, concludeert Bindels.



Zoenen met anderen

Het stel neemt Rooijakkers ook even mee naar de opnamestudio van GTST. Ook daar sijpelt de liefde van de twee door. Zo hangen er in Wierenga’s kleedkamer schattige woorden van Bindels en foto’s van het stelt. Rooijakkers kan het dan ook niet laten om te vragen „of er weleens gekust is in deze bezemkast”. De twee schieten in de lach, maar knikken instemmend. „We hebben hier weleens gekust, ja. Heel netjes, maar dat hebben we hier weleens gedaan.”

Voor het werk moeten de twee natuurlijk ook weleens met anderen zoenen. Dat vindt Wierenga niet gek. „Het is je vak, dus je weet hoe het in elkaar zit en dat het heel technisch is. Je weet dat er een camera op je snufferd staat en dat er eigenlijk helemaal geen kans is op romantiek binnen die scène omdat je aan het werk bent.” Er met plezier naar kijken doet ze echter niet. „Dat gaat me dan net wat te ver. Dan zou ik wel de tv uitzetten, ja.”

Rooijakkers over de Vloer kijk je terug via Videoland.

