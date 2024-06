Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blik achter de schermen in Het Kinderziekenhuis: kindje van 3 dagen, maar nog niet vastgehouden

Een kindje in het ziekenhuis, dat wil je het liefste niet zien. Misschien is dat anders bij een nieuwe tv-reeks, Het Kinderziekenhuis van RTL. Iets met aangrijpend, een lach, een traan, bewondering en hoop…

Het lijkt wel of op de vaderlandse tv de week van de televisieziekenhuizen is bedacht. Gisteravond begon bij de NPO al de uitstekend bekeken reeks Op De Spoed over spoedeisende hulparts Gor Khatchikyan en zijn collega’s (Metro schreef daarover). Vanaf vandaag is het wekelijks de beurt aan RTL 4, met Het Kinderziekenhuis. Voor het programma opent het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht de deuren voor een blik achter de schermen. We zien patiëntjes, hun ouders én zorgmedewerkers, zag Metro alvast in de eerste aflevering voor een beoordeling in tv-rubriek Blik op de Buis.

Kinderziekenhuis voor 0 tot 18 jaar

Deze kijker wist zo even niet dat er in ons land heel wat speciale kinderziekenhuizen zijn (gelukkig niet mee te maken gehad kunnen we zeggen én weer wat geleerd). Wel dat er het Prinses Máxima Centrum voor kankerpatiëntjes bestaat trouwens, maar dat er zoiets ‘moois’ is als academische ziekenhuizen speciaal voor kinderen van 0 tot 18 jaar is, nee dat niet.

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis staat het beter worden van de jonge zieken natuurlijk op de eerste plaats. Maar twee andere kernwoorden spelen een grote rol in het goede werk van al die zorgmedewerkers, van verplegers tot chirurgen: positiviteit en hoop. In Het Kinderziekenhuis worden allerlei patiëntjes gevolgd. Van jong tot wat ouder. Kinderen die gisteren nog kerngezond waren, maar vandaag opeens levensbedreigend ziek. En ook kids die geboren zijn met een ernstige afwijking of chronische ziekte. De bekende Oogappels-stem van Jeroen Spitzenberger praat de boel vakkundig aan elkaar.

Kleine Thomas in Het Kinderziekhuis

Wat betekent het voor kinderen en hun ouders als leven en dood zo dicht bij elkaar liggen? En wie zijn die mensen die dag en nacht klaar staan om voor die zieke kindjes te zorgen? Dat ga je in Het Kinderziekenhuis zien en is indrukwekkend.

In deze Blik op de Buis twee voorbeelden. Thomas is nog maar drie dagen jong en geboren met een ernstige hartafwijking. Hij moet een ingrijpende operatie ondergaan. Thomas’ papa en mama, Marijn en Ilse, worden geleefd door alle onderzoeken. Door de ziekte hebben ze hun kindje nog helemaal niet kunnen vasthouden, hoe erg is dat? Een beetje strelen over zijn dekentje in de couveuse, dat is het. Zij moeten maar vertrouwen op de kennis en kunde van mensen als Kinder IC-verpleegkundige Maureen. Maureen legt alles zeer rustig uit. Kinderhartchirurg Hanna vertelt hoeveel mensen, het zijn er nogal wat, betrokken zijn bij besprekingen over Thomas. Alles om tot het beste resultaat voor de baby te komen.

👩‍⚕️ Wat is het Wilhelmina Kinderziekenhuis? Het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is één van de zeven grootste academische kinderziekenhuizen in Nederland. Jaarlijks worden hier ruim 15.000 kinderen opgenomen, 3000 baby’s geboren en 3000 patiënten geopereerd. Er wordt ook wetenschappelijk onderzoek verricht dat hopelijk tot baanbrekende resultaten voor de toekomst gaat leiden, om zo steeds meer kinderen met erfelijke en aangeboren ziektes te kunnen behandelen.

Makkelijker vriendjes maken

Bart is 12 jaar en ligt voor iets heel anders in Het Kinderziekenhuis. Hij is geboren met een open gehemelte en komt naar Utrecht voor een derde operatie om zij spraak te verbeteren. Zijn moeder vertelt hem nog maar een keer dat de narcose niet zo eng is. Dat je het moet vergelijken met een verdoving bij de tandarts. „Daarna voel je niets.”

Bart zelf is hartstikke positief, zijn vader schiet al snel vol. Moeilijk kunnen spreken is natuurlijk sowieso een probleem natuurlijk, maar het dappere mannetje is er eigenlijk ook voor iets heel anders. Na de nodige operatie hoopt hij gemakkelijker vriendjes te kunnen maken dan nu het geval is. Je gunt het hem meteen.

Mooi om te zien is ook de drijfveer van de mensen die in het Wilhelmina Kinderziekenhuis werken. Zo is er een ‘kinderreanimatie-deskundige’. Hij schrijft, zo vertelt ie, mee aan nieuwe reanimatierichtlijnen voor het jaar 2025. Bijna verontschuldigend zegt deze dokter: „Kinderreanimatie is wel een beetje een hobby van me. Misschien een beetje awkward.”

Aantal blikken uit 5: 4,5

Nee hoor, meneer de reanimatie-deskundige. Helemaal niet. Iedereen zou mensen zoals hij en al die collega’s ‘moeten zien’. En een welverdiend applaus geven zoals vier jaar geleden, voordat sommige mensen steeds harder op de zorg begonnen te mekkeren. Petje af.

Het Kinderziekenhuis is elke dinsdagavond om 20.30 uur te zien op RTL 4. Zonder abonnement terugkijken kan tot zeven dagen terug via TV Gemist.

