Geen druppel gedronken en toch van de kaart: het kan, aldus onderzoek

Geen druppel gedronken en toch beschonken. Het overkwam een 50-jarige vrouw uit de Canadese stad Toronto, die zich meerdere keren bij artsen meldde met klachten die leken op dronkenschap, maar zelf bleef volhouden dat ze nuchter was. Wetenschappers hebben deze bijzondere casus nu onderzocht en wat blijkt? De vrouw had gelijk. Je kunt dus dronken worden zónder te drinken.

Artsen stonden voor een raadsel. De vrouw was al een tijdje gestopt met drinken, maar werd op de gekste momenten slaperig en duf. Ook kon ze soms plotseling niet uit haar woorden komen en rook haar adem naar alcohol. Allemaal symptomen van iemand die net iets te diep in het glaasje gekeken heeft, zou je zeggen.

Dokters dachten dat vrouw dronken was

Dokters dachten dat de vrouw gewoon dronken was en deden het dan ook af als een alcoholverslaving, maar niets bleek minder waar. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de vrouw lijdt aan het zeldzame ‘autobrouwerijsyndroom’. Deze aandoening wordt veroorzaakt door grote hoeveelheden fermenterende schimmels in de darmen. Die schimmels gebruiken suikers uit koolhydraten om alcohol te maken en daar word je dus dronken van. De ziekte komt vaak voor bij mensen die kampen met andere gezondheidsklachten, zoals diabetes of een leverziekte, waardoor alcohol minder goed afgebroken wordt.

De ziekte werd al in de jaren vijftig ontdekt, maar tot op de dag van vandaag is er nog bijna niets over bekend. In de Engelstalige literatuur worden slechts twintig soortgelijke gevallen beschreven en door een gebrek aan kennis over deze aandoening stellen artsen het autobrouwerijsyndroom bijna nooit als diagnose.

Autobrouwerijsyndroom lastig te diagnostiseren voor artsen

Onderzoekers schreven daarom een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Canadian Medical Association Journal, gebaseerd op de ervaringen van de 50-jarige vrouw. Op die manier hopen ze meer bewustzijn te creëren rondom deze bijzondere ziekte. Want hoewel er al eerder onderzoek naar is gedaan, vinden artsen het nog altijd lastig om het autobrouwerijsyndroom te diagnosticeren.

„Autobrouwerijsyndroom brengt substantiële sociale, juridische en medische consequenties met zich mee voor zowel patiënten als hun geliefden”, schrijft onderzoeker Rahel Zewude. Want stel dat je wordt aangehouden om te blazen en je ruikt enorm naar alcohol? Dronken achter het stuur kruipen is immers verboden. Mede daarom is het volgens Zewude erg belangrijk om meer bewustzijn te creëren rond deze ziekte, zodat het snel gediagnosticeerd en behandeld kan worden.

Maagzuurremmers en antibiotica waren boosdoener

In het geval van de vrouw uit Canada lijkt het erop dat maagzuurremmers en herhaaldelijke antibioticakuren voor blaasontsteking de boosdoeners zijn geweest. Door de medicatie was haar darmflora van slag, waardoor schimmels de ruimte kregen om voldoende alcohol te produceren om de vrouw op de meest vreemde momenten dronken te laten worden.

