Kritische en harde woorden van zoon in Steenrijk, Straatarm vallen niet bij alle kijkers in smaak

Moeders Marjolein en Monique wisselden gisteravond voor een week van leven in Steenrijk, Straatarm. De twee maakten in het verleden beide huiselijk geweld mee. Maar als de ‘rijke’ zoon van Marjolein Monique toespreekt, vinden sommige kijkers dat ook wat hard.

Marjolein heeft het op Ibiza goed voor elkaar. Ze leeft, samen met haar zoon Shaban, van een weekbudget van 1750 euro en werkt als trainer, spreker en auteur vanaf het Spaanse eiland. Maar Marjolein maakte in het verleden ook armoede mee en moest daarvoor destijds naar de voedselbank.

Steenrijk, Straatarm-moeders maakte beide huiselijk geweld mee

Marjolein en haar zoon ruilen met het gezin van Monique. Bij Monique ging het allemaal wat minder voor de wind. Zij en haar kinderen leven van 50 euro per week. Ondanks de grote verschillen hebben de twee moeders eenzelfde verdrietige ervaring uit het verleden. Ze werden namelijk slachtoffer van huiselijk geweld. Maar bij Monique waren de gevolgen daarvan groter. Ze belandde in het ziekenhuis, raakte haar baan kwijt en zit inmiddels in de bijstand.

Monique vertelt over haar traumatische ervaringen en hoopt dat haar kinderen dit nooit hoeven meemaken. „Helaas hebben ze daar al wel een deel van meegekregen, maar ik hoop dat ze het verder beter gaan doen dan dat ik het heb gedaan.”

Zoon Shaban spreekt Monique kritisch toe

De gedeelde ervaringen van de vrouwen, verbindt hen. Maar tijdens het eindgesprek is het vooral zoon Shaban die nogal kritisch uit de hoek komt. „Het is niet heel hygiënisch in het huis, het is best wel stoffig en het ruikt ook niet echt fris”, vertelt Shaban. „Wij waren ook arm, maar ons huis was nooit echt vies. En ik denk dat als je huis niet opgeruimd is, je niet altijd even helder kunt nadenken.”

En daar blijft het niet bij. „Ik had gezien dat je ook rookt. We weten dat je je rijbewijs graag wilt halen, maar is het niet fijn dat je dan het roken volledig opzij zet en het daaraan besteedt?”

Niet alle kijkers zijn het eens met kritische woorden

Monique vertelt dat ze het lastig vindt om te stoppen met roken. Ze noemt de woorden van Marjoleins zoon „emotioneel confronterend”. Monique: „Het voelde ook een beetje hard. Ik vind niet dat ik dat helemaal verdiend heb.” Van Marjolein kan Monique op meer steun rekenen.

En de woorden van deze zoon vallen niet bij iedere kijker in de smaak. Hoewel sommigen zijn kritische mening snappen, vinden anderen zijn woorden ook pijnlijk en vernederend. Eerder hadden kijkers overigens kritiek op dit ‘straatarme’ gezin.



#steenrijkstraatarm

Die zoon was wel recht voor zijn raap net.😅 — louise Weteling Hageman 🐦 (@Wetelinglouise) May 29, 2024



Monique is beschadigd door geweld in haar kindertijd. En ook nog eens tijdens haar huwelijk.

Ik vind het stuitend dat die jongen haar zo beoordeelt. #steenrijkstraatarm — Iris (@Iris00010) May 29, 2024



Als je geholpen wilt worden klinkt het niet hard maar eerlijk.#steenrijkstraatarm — Paulus. (@Paulus858520671) May 29, 2024



Zoon legt de vinger op de zere plek en terecht. #SteenrijkStraatarm — Ingrid023🙋‍♀️👩‍🎓 (@ingriddebruijn) May 29, 2024



Wat worden die mensen vernederd. Pijnlijke televisie. #steenrijkstraatarm — Wilma Hietbrink (@HietbrinkWilma) May 29, 2024

