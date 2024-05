Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burgemeester in Op1 na vreselijke mishandeling Nora in Vlaardingen: ‘Velen zullen zich achter de oren krabben’

„Schok en ongeloof over de mishandeling van een 10-jarig meisje in Vlaardingen.” Met die woorden startte presentator Charles Groenhuijsen gisteravond Op1. Zo’n beetje iedereen weet dan waarover het gaat: Nora. De talkshow nodigde daarom Bert Wijbenga, de burgemeester van Vlaardingen, aan tafel uit. Hij vreest voor het leven van het meisje uit zijn stad.

De pleegouders van het meisje, Daisy en John, beiden 37 jaar, werden maandag aangehouden omdat ze worden verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling van hun pleegdochter. Het schokkende van de gebeurtenissen in Vlaardingen: Nora heeft verschillende malen wanhopig verteld dat zij werd mishandeld. Zoals op school en ze klampte zelfs wildvreemde mensen aan op straat. Haar wanhoop duurde maanden, maar telkens werd zij weer naar huis gestuurd, ook al trokken zelfs buren en haar biologische ouders bij instanties aan de bel.

Meisje Vlaardingen was al bij de politie

Begin december vertelde het meisje in een supermarkt aan een medewerker dat ze niet meer kon lopen. Als ze daarop een plekje krijgt in het magazijn, zegt ze dat ze thuis wordt geslagen. De politie wordt gewaarschuwd, het letsel op haar benen gefotografeerd, maar of er écht sprake is van mishandeling wordt niet duidelijk. De 10-jarige uit Vlaardingen zei ook dat ze soms naakt in de tuin moest staan. Momenteel ligt zij in kritieke toestand in het ziekenhuis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Instanties, buurtbewoners en zelfs wildvreemden: iedereen wist dat het mis was, maar er was niemand die ingreep. Totdat het vorige week gruwelijk mis ging. Een 10-jarig meisje uit Vlaardingen werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis en vecht nog altijd voor haar leven. Haar… pic.twitter.com/PJrgPq2Apy — Op1 (@op1npo) May 29, 2024

Verdriet, verbazing en boosheid zijn woorden die momenteel passen in de samenleving. Burgemeester Wijbenga van Vlaardingen in Op1, het praatprogramma dat over twee weken stopt, over het laatste nieuws: „Het meisje is in het ziekenhuis in een situatie op het randje van de dood geweest. Ze is nog niet bij bewustzijn, zwaargewond. We vrezen heel erg dat het niet goed afloopt.”

Burgemeester spreekt van een hele zwarte dag

Carrie ten Napel van Op1: „Dit zijn verhalen waar je de hele dag van in shock bent. Nu gebeurt het in uw gemeente. Hoe gaat u daarmee om? Ik kan me voorstellen dat dit u persoonlijk ook ongelooflijk raakt.” Wijbenga: „Ja, want je bent ook mens. In mijn geval heb ik ook kinderen groot mogen brengen en ben nu twee keer opa. Je weet: kinderen zijn in hun jeugd heel kwetsbaar en afhankelijk. Vorige week met het bericht wat Nora is overkomen en hoe ze bij het ziekenhuis is aangekomen, was een hele zwarte dag. Voor de hele stad.”

„Ik merk twee hele sterke emoties, die er bij mij ook zijn. Dat is in de eerste plaats ontzettend verdriet. Een kind dat uit een hele moeilijke situatie is weggehaald, om haar meer vreugde, stabiliteit en veiligheid te geven en dan gaat het zo dramatisch mis. Het verdriet is heel groot, ik zie dat ook op social media en met acties. Mensen willen kaarten verzamelen, knuffels, een stille tocht (zie kader, red.), er gebeurt van alles.”

Boosheid in en om Vlaardingen

„Maar er is ook heel veel boosheid”, gaat de burgemeester van Vlaardingen het andere ‘gevoel’ niet uit de weg. „Hoe kan dit nou zo zijn? Die boosheid vraagt ook eventjes een uitlaadklep. Dat is voor mij wat nu heel belangrijk is, dat we met de stad die twee dingen een plek kunnen geven. Verdriet en verontwaardiging.”

„Jullie zijn als gemeente Vlaardingen natuurlijk verantwoordelijk voor jeugdzorg”, haakt Carrie ten Napel in. „En de grote vraag is: hoe heeft dit kunnen gebeuren?” Wijbenga: „Dat is eigenlijk de vraag die zó hard bij je opkomt. Dat zit op pleegzorg, op school, dat zit op de straat… Een kind beschreef dat zij zich contact herinnerde met het kindje, met Nora. Dat ze het gek vond en niet wist wat ze ermee aan moest. Ik denk dat zoveel mensen zich achter de oren krabben. Ik ben het wel eens met wat staatssecretaris Van Ooijen zegt: de onderste steen moet wel boven over hoe dit zo kon komen.”

😪 Stille tocht In Vlaardingen wordt morgen een stille tocht gehouden voor de mishandelde Nora. Dat melden de gemeente Vlaardingen en de organisator van de tocht, Joset Hogewoning. De tocht begint om 18.30 uur bij metrostation Vlaardingen-Centrum en gaat via het huis van het meisje naar het gemeentehuis. Daar wordt de tocht opgewacht door burgemeester Bert Wijbenga.

Gemeente verantwoordelijk?

Voelt de gemeente zich ook echt verantwoordelijk?, wil Charles Groenhuijsen weten. Wijbenga: „Ja, de gemeente is een van de belangrijke partijen als het gaat om jeugd. Het is wel zo dat er in deze zaak veel verschillende partijen zijn. Ik denk dat we, met de boosheid die we hebben, toch een beetje op onze handen moeten zitten. Op dit moment zijn er meer dan twintig rechercheurs aan het werk om alle informatie die er is over deze zaak, naar boven te halen. Dat gaat niet alleen over de pleegouders die nu als verdachten zijn aangehouden, die zitten vast. Het is een hele grote ingreep, want die worden verdacht van de doodslag. Maar daarnaast geldt natuurlijk ook: hoe konden zij de dingen doen die zij gedaan hebben?”

„De komende tijd staat heel erg in het teken van de waarheid boven water halen. Als de waarheid boven water is, dan komen we echt aan die vragen: wie heeft nou steken laten vallen? Want niemand wil een volgende Nora. Dit is te erg en we hebben er helaas al meer gehad in dit land.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties